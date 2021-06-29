Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Mostra "Raul Seixas Experience" será realizada em 2022

Evento em São Paulo vai proporcionar ao público uma imersão na vida e obra do artista, com um acervo de cerca de 4 mil peças
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 jun 2021 às 16:02

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 16:02

Kika Seixas, ex-esposa de Raul Seixas, revela que a maior experiência memorialística feita ao músico baiano está sendo preparada para ser realizada em São Paulo, em 2022. Mesmo depois de revirar o baú de Raul Seixas, que recebeu da mãe do artista, Maria Eugênia, Kika afirma que ainda há muito a ser mostrado.
Ela fala sempre da importância de São Paulo na carreira do músico, onde ele realmente teria sido recebido e abraçado como em nenhum outro canto de sua trajetória (a afirmação sempre traz rusgas com fãs baianos) e da vontade de fazer uma grande homenagem ao artista na capital paulista. 
Raul Seixas
O cantor Raul Seixas Crédito: Divulgação
A "Raul Seixas Experience", "única imersão biográfica na carreira do pai do rock nacional aprovada pelas herdeiras de Raul Seixas, Vivi Seixas, Scarlet Seixas e Simone Seixas", como é apresentada pelos organizadores, está sendo programada para junho do ano que vem.
A mostra será montada sobre uma área com cerca de 900 metros quadrados, ambientes temáticos, música, interatividade e realidade aumentada "para levar o fã a uma experiência única, além, claro, de mais de 4.500 objetos pessoais catalogados originais, desde manuscritos a vídeos inéditos, música, roupas, instrumentos e muito mais para levar o público à loucura".

Veja Também

Biógrafo de Raul Seixas diz que Paulo Coelho sabia da história da ditadura

Depois de estrear em São Paulo, em data e local ainda não divulgados por estarem em estudo, a mostra seguirá para Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e Brasília antes de finalizar em Salvador.

ACERVO

A empresa responsável será o Grupo Tacatinta, do diretor artístico Branco Gualberto. Ele fala ao Estadão sobre a montagem: "A importância deste tipo de evento para Raul, desta natureza, é a de proporcionar ao público uma imersão na vida e obra de um dos maiores artistas do Brasil, imersão esta que vai ser contada em ordem biográfica, com um acervo de cerca de 4 mil peças, entre muitos manuscritos."
"Vamos também reconstruir locais (que fizeram parte da trajetória do músico). Assim, o público poderá sentir como era na época, por exemplo, o famoso Elvis Rock Club e até poder fazer uma viagem na nave do Plunct, Plact, Zum"."
Branco Gualberto - Diretor artístico 

Veja Também

PM olavista é novo suplente de Mario Frias na Secretaria Especial da Cultura

Artistas de direita agora atacam Mario Frias e bordão de que 'a mamata acabou'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Augusto recebe amigas na Igreja de Reis Magos
Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados