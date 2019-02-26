Morre Mestre Sabu, narrador oficial do Carnaval de São Paulo

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Morreu nesta segunda-feira (25), aos 92 anos, em Marília (435 km de SP), Jurandir Oliveira, o Mestre Balu, narrador oficial do sambódromo do Anhembi. O enterro foi nesta segunda à tarde.

Mineiro de Itajubá, ele mudou-se para São Paulo em 1940, aos 13 anos. Chegou a morar na rua e trabalhar como lavador de carros.