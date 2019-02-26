Morre Mestre Sabu, narrador oficial do Carnaval de São Paulo

Morreu nesta segunda-feira (25), aos 92 anos, em Marília (435 km de SP), Jurandir Oliveira, o Mestre Balu, narrador oficial do sambódromo do Anhembi. O enterro foi nesta segunda à tarde.
Mineiro de Itajubá, ele mudou-se para São Paulo em 1940, aos 13 anos. Chegou a morar na rua e trabalhar como lavador de carros.
Sua trajetória no Carnaval começou quando participou pela primeira vez dos desfiles na avenida São João, no centro da capital paulista, em 1974. Convidado para ser o narrador do desfile, Mestre Balu ganhou fama com o jargão "a passarela é de vocês! Arrepia, rapaziada".