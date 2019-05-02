Morre Fernando Petelinkar, ator da Globo e assistente do "Sai de Baixo"

Ator Fernando Petelinkar em cena na novela 'Cabocla' (2004) Crédito: Divulgação/ Rede Globo

O ator Fernando Petelinkar morreu na manhã da última quarta-feira, 1º de maio, segundo informações publicadas por sua irmã, Catarina, em seu Facebook.

Fernando Petelinkar ficou conhecido principalmente por seu trabalho como ator em novelas da Globo, como vivendo Tibúrcio na segunda versão de "Sinhá Moça", em 2006, e Xexéu na segunda versão de "Cabocla", em 2004.

Nos últimos anos, vinha atuando no teatro, e esteve no elenco de peças como "Elza e Fred", de Elias Andreato, com Suely Franco e Umberto Magnani, em 2014, e o musical "Annie", com Miguel Falabella e, em 2018.