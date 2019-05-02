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Morre Fernando Petelinkar, ator da Globo e assistente do "Sai de Baixo"

O artista ficou conhecido por seu trabalho em novelas de época, como "Sinhá Moça" (2006) e "Cabocla", em 2004.

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 20:33

Publicado em 

02 mai 2019 às 20:33
Ator Fernando Petelinkar em cena na novela 'Cabocla' (2004) Crédito: Divulgação/ Rede Globo
O ator Fernando Petelinkar morreu na manhã da última quarta-feira, 1º de maio, segundo informações publicadas por sua irmã, Catarina, em seu Facebook.
Fernando Petelinkar ficou conhecido principalmente por seu trabalho como ator em novelas da Globo, como vivendo Tibúrcio na segunda versão de "Sinhá Moça", em 2006, e Xexéu na segunda versão de "Cabocla", em 2004.
Nos últimos anos, vinha atuando no teatro, e esteve no elenco de peças como "Elza e Fred", de Elias Andreato, com Suely Franco e Umberto Magnani, em 2014, e o musical "Annie", com Miguel Falabella e, em 2018.
Ele também trabalhou como assistente de direção do humorístico "Sai de Baixo".

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