Morre aos 85 anos o cineasta Robert Downey, pai de Robert Downey Jr

Robert Downey Sr. ao lado do filho Crédito: Reprodução | Instagram

Morreu aos 85 anos o cineasta Robert Downey, pai e grande incentivador da carreira de Robert Downey Jr, nesta terça-feira (6). Ele sofria há cinco anos de Mal de Parkinson e morreu enquanto dormia, de acordo com o filho.

"Na noite passada, meu pai faleceu pacificamente em seu sono após anos resistindo aos danos do Mal de Parkinson. Ele foi um verdadeiro cineasta independente e se manteve prodigiosamente otimista ao longo dessa batalha. De acordo com os cálculos de minha madrasta, eles tiveram um casamento feliz por mais de 2 mil anos", escreveu em suas redes sociais o ator que interpreta personagens como o Homem de Ferro e Sherlock Holmes.

O principal filme de Downey foi Putney Swope, de 1969, um clássico da contracultura e uma denúncia do racismo no ambiente corporativo dos Estados Unidos.