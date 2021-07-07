Morre aos 85 anos o cineasta Robert Downey, pai de Robert Downey Jr

Morreu aos 85 anos o cineasta Robert Downey, pai e grande incentivador da carreira de Robert Downey Jr, nesta terça-feira (6). Ele sofria há cinco anos de Mal de Parkinson e morreu enquanto dormia, de acordo com o filho.
"Na noite passada, meu pai faleceu pacificamente em seu sono após anos resistindo aos danos do Mal de Parkinson. Ele foi um verdadeiro cineasta independente e se manteve prodigiosamente otimista ao longo dessa batalha. De acordo com os cálculos de minha madrasta, eles tiveram um casamento feliz por mais de 2 mil anos", escreveu em suas redes sociais o ator que interpreta personagens como o Homem de Ferro e Sherlock Holmes.
O principal filme de Downey foi Putney Swope, de 1969, um clássico da contracultura e uma denúncia do racismo no ambiente corporativo dos Estados Unidos.
Downey dirigiu ainda Rebeldes da Academia (1980) e Os Loucos Casais da Califórnia (1990), filme em que Downey Jr. atuou. Ele também foi diretor de alguns episódios da clássica série de ficção científica Além da Imaginação, de Rod Serling.