Mix Vitória volta ao ES com programação pop e mais forte

Los Hermanos Crédito: Caroline Bittencourt

Depois de alguns anos fora da praça do Espírito Santo, a Mix Vitória promete voltar ao Estado mais jovem, com programação mais forte e ainda melhor do que da última vez. Agora no dial 106.3 FM, a emissora foi oficialmente relançada pela Rede Gazeta durante o show dos Los Hermanos em Vitória na última terça-feira (30) – a rádio já está no ar, em período de testes, desde a última semana.

A nova locutora, Lorena Fernandes, está morando no Espírito Santo desde o ano passado e trará para a sintonia experiência de 20 anos no ramo, oito dedicados à Mix do Rio de Janeiro. Ela vai apresentar o programa local, que vai ao ar diariamente, das 7h ao meio-dia.

“Pelo que senti no Estado, a Mix Vitória deixou muita gente órfã (risos). Nós vamos voltar ainda melhores do que antes e com certeza será um sucesso grande”, destaca, antes de completar: “estamos com a expectativa nas alturas e já fizemos transmissões experimentais que deram supercerto”.

Segundo Lorena, no Rio ela já pôde ter uma trajetória favorável com a grade da rádio. “O padrão da rede é seguido. No Rio não tínhamos concorrente, por exemplo. Tenho certeza que aqui também não vamos ter”, conclui.

A locutora explica que o dia na Mix Vitória vai começar com um programa que fala de músicas mais antigas, pensado justamente para o público daquele período da manhã. Em seguida, as músicas vão ficando mais atuais e prometem atrair o público jovem com força total.

“Teremos eu, no estúdio, e a Carol Gomes para realizar as ações promocionais na rua. De início será assim. Com o passar do tempo temos planos para expandir a programação e equipe”, afirma.

SHOWS, MÚSICA E INFORMAÇÃO

Mix Vitória é o novo negócio da Rede Gazeta. A Rede Mix - que gerencia as rádios Brasil afora - está no ar há mais de 20 anos e possui 26 afiliadas no Brasil. A produção de conteúdos será para todos os públicos para chegar ao mercado com a proposta mais completa possível.

Um dos diferenciais da rádio promete ser as ações promocionais que ela vai promover. A primeira delas foi o show dos Los Hermanos, em Vitória, na última terça (30), mesma data em que foi feito o lançamento oficial da Mix Vitória.