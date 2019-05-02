Mix Vitória inaugura com música pop: "Trilha sonora do jovem"

Lorena Fernandes, a locutora da rádio Mix Vitória Crédito: Marcelo Prest

Rede Gazeta, Renan Faé, e conferir as novidades da Mix Vitória, que volta ao Espírito Santo com programação pop, mais forte e com ações exclusivas junto ao público. É só sintonizar na nova 106.3 FM para curtir "a trilha sonora do jovem capixaba", nas palavras do próprio gerente de Rádios da, Renan Faé, e conferir as novidades da, que volta ao Espírito Santo com, mais forte e comjunto ao público.

Para Renan, a Mix Vitória vem como uma opção forte de estação para gente que está entre os 15 e 29 anos de idade, conforme revelou pesquisa encomendada pela Rede Gazeta antes de investir no negócio. "Nós entendemos que o Estado não possuía algo assim e também vimos que o público jovem estava carente de uma rádio musical. Então, a Mix vem com esse papel e com uma locutora que traz experiência para os ouvintes", relata.

Inauguração da Mix Vitória: Gabriel Moura e Café Lindenberg Crédito: Marcelo Prest

Ele está falando de Lorena Fernandes, que comandará a programação local da grade, diariamente, das 7h às 12h. Em entrevista ao Gazeta Online, ela já destacou que está há 20 anos no ramo e há cerca de 7 anos na Mix do Rio de Janeiro. No início da manhã desta quinta (2), quando a Mix Vitória oficialmente entrou no ar, ela começou a transmitir o primeiro programa, que é de músicas mais antigas. "Foi animação total. Nós fizemos uma transmissão simultânea na TV Gazeta. Enquanto eu falava na TV, o repórter falava na rádio", explica.

A expectativa está nas alturas. Nós também vamos investir nessas ações na rua para ficarmos o mais próximo possível do nosso público Renan Faé, gerente de Rádios da Rede Gazeta

MIX VITÓRIA

pop, que agrada mais a faixa etária do público-alvo da sintonia. A manhã na Mix Vitória começa com músicas mais antigas, pensando justamente no público daquele período da manhã. Em seguida, as canções passam a ser mais atuais e o gênero mais tocado na estação é, sem dúvida, o, que agrada mais a faixa etária do público-alvo da sintonia.

"Teremos eu, no estúdio, e a Carol Gomes para realizar as promoções de rua. De início, será assim. Com o passar do tempo, temos planos para expandir a programação e a equipe", destaca Lorena.

SHOWS, MÚSICA E INFORMAÇÃO

Mix Vitória é o novo negócio da Rede Gazeta. A Rede Mix - que gerencia as rádios Brasil afora - está no ar há mais de 20 anos e possui 26 afiliadas no Brasil. A produção de conteúdos será para todos os públicos para chegar ao mercado com a proposta mais completa possível.

Los Hermanos, em Vitória, na última terça (30), mesma data em que foi feito o lançamento oficial da Mix Vitória para o público. Um dos diferenciais da rádio promete ser as ações promocionais que ela vai realizar. A primeira delas foi o show dos, em, na última terça (30), mesma data em que foi feito o lançamento oficial da Mix Vitória para o público.

Equipe da Rede Gazeta inaugura a rádio Mix Vitória Crédito: Marcelo Prest