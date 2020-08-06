Ministério Público oferece denúncia contra Felipe Prior por estupro

O ex-BBB e arquiteto Felipe Prior Crédito: Reprodução/Instagram @felipeprior

De acordo com o portal UOL, o Ministério Público de São Paulo denunciou, nesta quinta-feira (6), o "ex-BBB" Felipe Prior por estupro. A resolução se dá dois dias após a 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Paulo concluir o inquérito policial sem indiciá-lo. Durante a investigação, três mulheres denunciaram o arquiteto, ex-participante da 20ª edição do "Big Brother Brasil", por dois estupros e uma tentativa de estupro. Os casos foram divulgados pela revista "Marie Claire", em abril.

Segundo a reportagem da "Marie Claire", a primeira vítima contou ter sido estuprada em agosto de 2014, após uma festa da faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (Universidade de São Paulo). Naquela época, Prior era estudante de arquitetura na Universidade Presbiteriana Mackenzie. A segunda vítima relata ter conseguido se desvencilhar de uma tentativa de estupro em 2016, durante os jogos universitários.

O terceiro caso é de 2018, e teria acontecido também durante os jogos universitários. Prior teria chamado uma mulher, hoje com 23 anos, para entrar em sua barraca. Os dois teriam começado a ter relação sexual consentida, mas ela teria pedido para parar quando ele, então, teria começado a agir de maneira excessivamente violenta.

A denúncia do estupro foi encaminhada para a 7ª Vara Criminal da Barra Funda, zona oeste da capital paulistana, e vai tramitar sob segredo de Justiça.

INOCÊNCIA

Em abril, quando as acusações vieram à tona, Felipe Prior se manifestou publicamente, por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais.

"Estou muito chateado mesmo, muito chateado. Desconheço de todos os fatos apresentados. Nunca cometi nenhuma violência sexual contra ninguém. Sou inocente, sou inocente. E o que me deixa mais chateado é saber que depois que entrei na casa, as pessoas apresentaram denúncias pesadas contra mim. Os meus advogados estão tomando todas as providências', relatou.