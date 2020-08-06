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"Ex-BBB 20"

Ministério Público oferece denúncia contra Felipe Prior por estupro

Arquiteto paulista está sendo investigado por dois estupros e uma tentativa de estupro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 19:39

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 19:39

O ex-BBB e arquiteto Felipe Prior
O ex-BBB e arquiteto Felipe Prior Crédito: Reprodução/Instagram @felipeprior
De acordo com o portal UOL, o Ministério Público de São Paulo denunciou, nesta quinta-feira (6), o "ex-BBB" Felipe Prior por estupro.  A resolução se dá dois dias após a 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Paulo concluir o inquérito policial sem indiciá-lo. Durante a investigação, três mulheres denunciaram o arquiteto, ex-participante da 20ª edição do "Big Brother Brasil", por dois estupros e uma tentativa de estupro. Os casos foram divulgados pela revista "Marie Claire", em abril.
Segundo a reportagem da "Marie Claire", a primeira vítima contou ter sido estuprada em agosto de 2014, após uma festa da faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (Universidade de São Paulo). Naquela época, Prior era estudante de arquitetura na Universidade Presbiteriana Mackenzie. A segunda vítima relata ter conseguido se desvencilhar de uma tentativa de estupro em 2016, durante os jogos universitários.
O terceiro caso é de 2018, e teria acontecido também durante os jogos universitários. Prior teria chamado uma mulher, hoje com 23 anos, para entrar em sua barraca. Os dois teriam começado a ter relação sexual consentida, mas ela teria pedido para parar quando ele, então, teria começado a agir de maneira excessivamente violenta.
A denúncia do estupro foi encaminhada para a 7ª Vara Criminal da Barra Funda, zona oeste da capital paulistana, e vai tramitar sob segredo de Justiça.

INOCÊNCIA

Em abril,  quando as acusações vieram à tona, Felipe Prior se manifestou publicamente, por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais.
"Estou muito chateado mesmo, muito chateado. Desconheço de todos os fatos apresentados. Nunca cometi nenhuma violência sexual contra ninguém. Sou inocente, sou inocente. E o que me deixa mais chateado é saber que depois que entrei na casa, as pessoas apresentaram denúncias pesadas contra mim. Os meus advogados estão tomando todas as providências', relatou.
Ver essa foto no Instagram

Felipe Prior, por sua assessoria, informa que não tomou conhecimento do teor de acusações de crimes que jamais cometeu, e que jamais cometeria. Por enquanto, Felipe Prior repudia, veementemente, as levianas informações espalhadas sobre supostos fatos que teriam ocorrido há anos, mas somente agora, depois de ter adquirido visibilidade pública, são manobrados. Felipe Prior estará à disposição das autoridades para qualquer tipo de questionamento, e adotará todas as medidas necessárias contra os que investem contra a sua civilidade. DRA. CAROLINA TIEPPO PUGLIESE RIBEIRO  OAB/SP 383.251 DR. RAFAEL TIEPPO PUGLIESE RIBEIRO  OAB/SP 405.091 DRA. CELLY F. DE MESQUITA PRIOR  OAB/SP 416.300

Uma publicação compartilhada por Felipe Prior (@felipeprior) em

Inocente ou culpado, Felipe Prior é um dos cotados para participar da próxima edição do reality "A Fazenda", que deve estrear na Rede Record em setembro.

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