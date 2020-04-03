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Decisão de Hollywood

'Minions 2' e novo 'Ghostbusters' são adiados para 2021

Faterhood, com Kevin Hart, é uma das apostas do estúdio para outubro de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 08:41

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 08:41

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  Crédito: Reprodução/Instagram @minions
Os estúdios de Hollywood anunciaram novos adiamentos em seu calendário de estreias por causa do coronavírus. A Universal remarcou o lançamento da animação Minions 2: A Origem de Gru, previsto para 3 de julho deste ano, nos EUA, para 2 de julho do ano que vem. A nova data também significa que a estreia de Sing 2 terá de ser adiada para o Natal de 2021, já que o dia em que os minions voltarão às telonas havia sido reservado para este filme. Já Ghostbusters - Mais Além, 3º filme da franquia, da Sony Pictures, passou para 4 de março de 2021.
Faterhood, com Kevin Hart, é uma das apostas do estúdio para outubro de 2020. Um projeto ainda não anunciado da Sony com a Marvel também estreia em outubro de 2020, no dia 1º.

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As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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