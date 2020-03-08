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Mauricio de Sousa homenageia pesquisadoras brasileiras do coronavírus

Ester Sabino e Jaqueline Goes de Jesus sequenciaram genoma do coronavírus e receberam homenagem da MSP

Publicado em 08 de Março de 2020 às 09:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2020 às 09:21
Ester Sabino e Jaqueline Goes de Jesus sequenciaram genoma do coronavírus e receberam homenagem da Mauricio de Sousa Produções Crédito: Mauricio de Sousa Produções/Divulgação
A Mauricio de Sousa Produções divulgou na sexta-feira, 6, uma homenagem à pesquisadora Ester Sabino e à bioquímica Jaqueline Goes de Jesus: com traços das personagens Magali e Milena, elas viraram personagens da Turma da Mônica depois de decifrar o genoma do coronavírus em 48 horas após o registro do primeiro caso da doença no Brasil.
A ação Donas da Rua da História, da MSP com apoio institucional da ONU, busca inspirar meninas e mulheres a ganharem mais espaço nas ciências, nas artes ou nos esportes.
O feito das pesquisadoras permite compreender a dispersão do coronavírus e a detectar mutações que possam alterar a evolução da doença. Isso pode ajudar no desenvolvimento de vacinas e de tratamentos. Ester Cerdeira Sabino é professora do Departamento de Moléstias Infecciosas da Faculdade de Medicina da USP e diretora do Instituto de Medicina Tropical da USP, e a bioquímica Jaqueline Goes de Jesus faz pós-doutorado sob orientação de Ester.
"É incrível ver duas mulheres cientistas tendo destaque com o trabalho que realizaram", diz Mônica Sousa, criadora do projeto e diretora executiva da Mauricio de Sousa Produções, em nota. "Nossa representatividade quanto mulheres deve estar em todos as áreas de atuação. São mulheres como elas que buscamos evidenciar. Enaltecer o papel delas no campo da ciência, é fundamental para inspirar e incentivar meninas e mulheres."

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