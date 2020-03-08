Mauricio de Sousa homenageia pesquisadoras brasileiras do coronavírus

Ester Sabino e Jaqueline Goes de Jesus sequenciaram genoma do coronavírus e receberam homenagem da Mauricio de Sousa Produções Crédito: Mauricio de Sousa Produções/Divulgação

A Mauricio de Sousa Produções divulgou na sexta-feira, 6, uma homenagem à pesquisadora Ester Sabino e à bioquímica Jaqueline Goes de Jesus: com traços das personagens Magali e Milena, elas viraram personagens da Turma da Mônica depois de decifrar o genoma do coronavírus em 48 horas após o registro do primeiro caso da doença no Brasil.

A ação Donas da Rua da História, da MSP com apoio institucional da ONU, busca inspirar meninas e mulheres a ganharem mais espaço nas ciências, nas artes ou nos esportes.

O feito das pesquisadoras permite compreender a dispersão do coronavírus e a detectar mutações que possam alterar a evolução da doença. Isso pode ajudar no desenvolvimento de vacinas e de tratamentos. Ester Cerdeira Sabino é professora do Departamento de Moléstias Infecciosas da Faculdade de Medicina da USP e diretora do Instituto de Medicina Tropical da USP, e a bioquímica Jaqueline Goes de Jesus faz pós-doutorado sob orientação de Ester.