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CINEMA

Marvel autoriza que fã em estado terminal assista filme antes da estreia

Alexander compartilhou sua história em rede social e revelou que provavelmente não iria sobreviver até abril

Publicado em 30 de Janeiro de 2019 às 20:33

Publicado em 

30 jan 2019 às 20:33
Vingadores Crédito: Marvel/Divulgação
Um australiano de 33 anos recorreu à internet para ajudá-lo a realizar um último desejo antes de morrer. Alexander, fã da Marvel, sofre com um câncer no fígado e na boca e insuficiência na medula óssea, o que lhe deixou com poucos meses de vida.
Usando a rede social Reddit, popular no exterior, ele revelou que provavelmente não conseguiria sobreviver até abril, quando o filme Vingadores: Ultimato estreia.
"Ouvi falar em pessoas que conseguiram assistir a filmes antes. Eu não sou uma criança ou qualquer pessoa com uma história particularmente trágica. Só um rapaz normal", explicou. As informações são do Daily Mail.
A publicação rapidamente atingiu milhares de internautas, que levantaram a hashtag #Avengers4Alexander ("Vingadores para Alexander", em português). Com tamanha repercussão, Alexander ficou sabendo que até o ator Chris Hemsworth, que interpreta o personagem Thor na franquia, ficou sabendo de sua história e estava empenhado em ajudá-lo. "Recebi mensagens de pessoas dizendo que superiores da Marvel estão cientes de mim e estão preparando algo. Além disso, como a Austrália é um lugar pequeno, acontece que conheço um cara que conhece um cara que é amigo de Chris Hemsworth", escreveu na mesma publicação.
Quando recebeu a confirmação, Alexander comemorou no Reddit: "A Disney me procurou e estamos discutindo opções. Eu chorei quando li o e-mail deles. É tudo que eu esperava e devo isso a vocês."
Alexander é portador da doença Anemia de Fanconi. Desenvolveu câncer de boca em 2017, o que levou à amputação de sua mandíbula. Em seguida, teve câncer de medula óssea e câncer no fígado em 2018, quando lhe avisaram que teria apenas um ano de vida.
Na publicação em que compartilha seu desejo, o australiano chegou a receber comentários oferecendo suporte financeiro, mas explicou: "Dinheiro não é problema, mas sim tempo. Em vez disso, gostaria de direcioná-los para doar dinheiro à pesquisa da minha doença genética."

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