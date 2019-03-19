Marco Luque anuncia filme sobre o seu personagem Jackson Faive

Marco Luque participa do 'Altas Horas' como Jackson Faive Crédito: Carol Caminha/Gshow

O humorista Marco Luque, 44, prepara um filme, que deve começar a rodar ainda em 2019, segundo contou em entrevista ao canal do YouTube Desimpedidos.

Participando de um desafio dentro do canal pertencente ao grupo NWB, Luque adiantou, em primeira mão, que o filme contará um pouco sobre sua vida e a trajetória de Jackson Faive, um de seus personagens mais conhecidos.

"Estou escrevendo um filme, a gente deve rodar no final do ano. É bem difícil e complexa essa história de cinema, mas muito legal. Vai ser a história do Jackson Faive, a origem dele, de como ele começou a ser motoboy", contou o humorista.

Jackson Faive foi criado quando Marco Luque ainda trabalhava na rádio Mix. O quadro, que ainda é transmitido na rádio, mesmo após a saída do humorista, conta, com grande dose de humor, histórias do cotidiano do motoboy nas ruas de São Paulo.

"A gente está empolgadíssimo. Vamos fazer com a Chocolate Filmes. Nunca falei isso para ninguém. Vai ser bem massa", finalizou o ator, que foi casado com Flavia Vitorino por sete anos, com quem tem duas filhas: Isadora e Mel.

O personagem Jackson Faive passou a integrar o programa Altas Horas, comandado pelo apresentador Serginho Groismann, da TV Globo, em 2016.