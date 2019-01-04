Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Marcelo Yuka, ex-Rappa, está internado em estado grave no Rio

O músico carioca de 53 anos sofreu um AVC em agosto do ano passado

Publicado em 04 de Janeiro de 2019 às 20:23

Publicado em 

04 jan 2019 às 20:23
Marcelo Yuka, ex-baterista do O Rappa Crédito: Divulgação/TV Globo
O músico Marcelo Yuka, 53, ex-baterista e fundador do grupo O Rappa, está internado em estado grave no hospital Quinta D'Or, na zona norte do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por Geraldinho Magalhães, empresário do artista, segundo quem Yuka está em coma induzido. Ainda não há informações sobre os motivos da internação.
Paraplégico desde 2000, quando foi atingido por nove tiros ao tentar impedir que bandidos assaltassem o carro de uma mulher na frente do seu, no Rio, Yuka acumulou problemas de saúde nos últimos anos. Em agosto de 2018, ele sofreu um AVC (acidente vascular cerebral) e ficou internado por algumas semanas. Na tarde desta sexta-feira (4), notícias sobre a morte do músico tomaram redes sociais e sites após o produtor do Planet Hemp, Marcelo Lobatto, publicar uma foto em sua conta no Instagram sugerindo uma despedida do amigo. “Valeu Yuka! Obrigado por tudo! Sentiremos eternamente a sua falta”, ele escreveu. Yuka criou sucessos como “Pescador de Ilusões” e “Minha Alma (A Paz que Eu Não Quero)”, do grupo O Rappa, que fundou em 1993 e do qual foi expulso em 2011, após brigar com os demais membros. Em 2017, ele lançou seu primeiro álbum solo, “Canções para Depois do Ódio”, mesclando ritmos afro-brasileiros e dub.
Uma das últimas aparições do músico na TV aberta foi durante o programa "Conversa com Bial", em que dividiu a entrevista com Marcelo D2. Os músicos falaram sobre sonhos inusitados, amizade, perrengues da vida e garantiram a trilha sonora do programa.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

marcelo yuka
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu
Viatura da Polícia Militar
Criminosos invadem obra e causam prejuízo de R$ 50 mil na Praia da Costa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados