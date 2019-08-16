Malía e Alcione, Miley Cyrus e Duda Beat entre os lançamentos da semana

Malía e Alcione no clipe de "Faz Uma Loucura por Mim" Crédito: Reprodução/Youtube

A semana está recheada de lançamentos do pop, samba, brega e hip hop. Alcione, Taylor Swift, Miley Cyrus, Swae Lee e outros estão com músicas fresquinhas para a galera ouvir em casa ou na sua festa. Confira a lista do Gazeta Online para esta semana.

Malía - "Faz uma loucura por mim" (part. Alcione)

A cantora Malía levou um clássico de Alcione para o hip hop. Lançado em 2004, "Faz Uma Loucura Por Mim" ganhou nova roupagem com participação de ninguém menos que a própria Marrom nos vocais. O encontro de gerações está fazendo sucesso e alcançando boas críticas. Confira abaixo.

Tunico da Vila - Madalena do Espírito Santo

O filho de Martinho da Vila fez uma homenagem para sua filha, que morreu pouco tempo depois do nascimento. O samba conta a trajetória da pequena e emociona. Veja abaixo o clipe.

Taylor Swift – "Lover"

A americana alivia a ansiedade dos fãs ao lançar o single "Lover". O lyric video foi divulgado na última sexta-feira (16). A faixa dá nome ao sétimo disco de Taylor, que chega na próxima sexta-feira (23), e é bem romântica. "Te amei por três verões, querido, mas quero todos eles. Posso ir onde você for? Podemos ser próximos assim para sempre e sempre?", diz trecho. Confira abaixo .

Miley Cyrus – "Slide Away"

Seguindo no pop romântico, Miley Cyrus lança uma música que fala da separação de Liam Hemsworth. "Era uma vez, era o paraíso; Uma vez, eu estava paralisada; Acho que vou sentir falta dessas luzes do porto; Mas é hora de deixar partir", diz o início da canção. O lançamento foi surpreso na madrugada da última sexta-feira (16).

Charli XCX – "Cross You Out" (Feat. Sky Ferreira)

A nova queridinha dos adolescentes no pop está com uma parceria com a cantora Sky Ferreira. Com batidas oitentistas e ritmo lento, "Cross You Out" fará parte do álbum "Charli", com lançamento previsto para o dia 13 de setembro.

Duda Beat - "Deixa Eu Te Amar"

Confirmada no Viradão Vitória 2019, Duda Beat traz o primeiro lançamento desde maio. A cantora segue a linha de regravações e lança "Deixa Eu Te Amar", canção que fez sucesso na voz de Agepê, nos anos 1980. Confira a nova versão com batida pernambucana.

Elza Soares & BaianaSystem - "Libertação"

Elza Soares juntou força com o Baiana System. "Libertação" é o primeiro single do novo disco da cantora - a ser lançado no dia 13 de setembro - e conta com a cantora Virgínia Rodrigues e com arranjos de Letieres Leite executados pela sua Orkestra Rumpilezz. "Eu não vou sucumbir / Eu não vou sucumbir / Avisa na hora que tremer o chão / Amiga, é agora, segura a minha mão", diz trecho da canção.

Swae Lee – "Won't Be Late" (Feat. Drake) & "Sextasy"

Membro do duo de hip hop Rae Sremmurd, Khalif Malik Ibn Shaman Brown, mais conhecido como Swae Lee, chegou com tudo em seu projeto solo. Na última sexta-feira (16), ele lançou logo duas músicas. A primeira é uma parceria com Drake e a segunda é solo. Duas boas canções de hip hop para animar a semana. Confira.

Iggy Pop - "James Bond"

Como o próprio nome da faixa diz, "James Bond" é inspirada no universo do agente secreto mais famoso dos cinemas. A música faz parte do próximo disco de Iggy Pop, "Free". "Ela quer ser o seu James Bond", canta o músico sobre o som pesado do baixo.

Kurt, Luis Fonsi - "16"

Com a participação estrelada de Luis Fonsi, Kurt apresenta “16”, seu novo single e vídeo. A canção traz nostalgia aos fãs de Fonsi, remetendo ao tempo em que ele cantava baladas. Confira.

Rosalía & Ozuna - "Yo x Ti, Tu x Mi"

A primeira colaboração entre a espanhola e o porto-riquenho chegou num reggaeton delicioso para dançar. Rosalía está entre as indicações ao prêmio de Artista Revelação do VMA 2019. A premiação rola só no dia 26 de agosto. Até lá, vale ir ouvindo a canção nova.

Jorja Smith – "Be Honest" (feat. Burna Boy)

A britânica fez uma parceria com Burna Boy pra lá de quente. O clipe de "Be Honest" é gravado nas ruas de Londres. Misturando o R&B no upbeat, a música tem batida gostosa e é um presente para os fãs que esperavam por um novo trabalho de Jorja.

VERSÕES

Madonna - I Rise (remix)

Mais uma das faixas de "Madame X", da estrela Madonna, ganha um EP de remixes. Ouça as novas versões para "I Rise".

DISCO

Motown Greatest Hits - Vários Artistas

O álbum "Motown Greatest Hits", que reúne alguns dos maiores sucessos da famosa gravadora, chega às plataformas digitais. Canções de Marvin Gaye, The Velvelettes, Diana Ross, Steve Wonder, The Supremes e The Temptations estão na coletânea de três discos.

Young Thug - "So Much Fun"