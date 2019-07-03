Magro e Dok, do grupo Solveris, apostam no neo soul em novo EP

“Essa aqui eu fiz para pagar o condomínio desse mês”, cantam Magro e Dok na faixa “Uh”, que abre o recém-lançado EP “Amores Frescos”. Integrantes do grupo capixaba de rap Solveris, os dois tocaram juntos o projeto paralelo, composto por quatro faixas.

O verso de “Uh” não é uma situação hipotética: Magro e Dok moram juntos e, de fato, estavam com o condomínio atrasado quando começaram a produção do EP, inspirado principalmente na sonoridade do aclamado disco “Blonde”, de Frank Ocean.

“Eu nunca tinha parado para escutar o ‘Blonde’ todo e, quando terminei, falei com o Dok pra gente gravar algo junto naquela pegada. Ele disse que tinha uns beats prontos, me mostrou o instrumental que já tinha produzido e pensei ‘é isso!’. Escrevemos a letra no mesmo dia, falando até do lance do condomínio. Pensamos mesmo em fazer um EP pra resolver essa parada (risos)”, conta Magro, em entrevista por telefone ao Gazeta Online.

SONORIDADE

Além de “Uh”, a lista tem “Dose de Nós”, “Call Me” e “Tanto Faz”. As canções trazem um pouco do neo soul, subgênero do r&b, além de pitadas de pop e também algumas batidas de trap. A sonoridade, conta Magro, veio de uma forma natural, assim como as letras, que tratam de relacionamentos breves, como já sugere o nome do EP.

“Eu me amarro em pagode, estava também ouvindo muito Thiaguinho quando trabalhamos no EP e aí eu quis compor algo mais popular, para ser entendido pelo máximo de pessoas o mais rápido possível”, frisa o músico.

O desejo foi cumprido. Com linguagem simples e acessível, o EP entrega canções bem produzidas em doze minutos de audição. Magro destaca também a participação de Felipe Artioli, do estúdio Sala de Estar.

“Ele foi um ponto central na produção desse EP. Usamos autotune e ele estava com uns timbres novos, fomos testando juntos. Não tínhamos muito conhecimento disso e nem ele dos novos plugins. Acabamos testando tudo juntos, meio no freestyle, no feeling e fazendo o que o emocional estava mandando. No fim, deu super certo”, conclui o músico, que não descarta uma possibilidade de um lançamento “mais intimista” ao lado do companheiro Dok.

AMORES FRESCOS