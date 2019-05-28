Lucy Ramos vive a batalhadora Sílvia, em "A Dona do Pedaço"

Lucy Ramos, atriz de "A Dona do Pedaço" Crédito: Divulgação/Camila Novo Assessoria

Marcada pela versatilidade, a pernambucana Lucy Ramos (36) não para de emplacar papeis na TV. Ainda surfando no sucesso de Vanda, de "O Tempo Não Para", a beldade está de volta como a batalhadora Silvia, de "A Dona do Pedaço", a nova trama das 21h da TV Gazeta.

No folhetim de Walcyr Carrasco, Silvia é uma moça de classe média que dá aulas particulares de inglês e vive com a irmã Gilda (Heloísa Jorge); o cunhado Amadeu (Marcos Palmeira), grande amor de Maria da Paz (Juliana Paes); e o sobrinho Carlito (João Gabriel D’Aleluia), em São Paulo.

A moça sonha em se casar com Márcio (Aderson Di Rizzi), mas uma adversária, Kim (Monica Iozzi), entra na vida dos dois para desestabilizar o que parecia ser um romance de novela, literalmente.

Eclética, Lucy adora mudar o visual sempre que tem um novo desafio na carreira. Vanda apostava no cabelo curto com franjas. Silvia, por sua vez, abusa das madeixas loiras e um belo cabelo natural para ninguém botar defeito.

"Depois que interpretei a Vanda (em ‘O Tempo Não Para’), ficou mais fácil mudar o visual. Fiquei muito tempo presa a uma imagem, com os cabelos longos, cacheados, mas, depois que realizei essa grande transformação, ficou fácil (risos)", confessa a atriz em entrevista ao Gazeta Online. "É a primeira vez que mudo a cor do cabelo para loiro, e estou levando um tempo para me adaptar, me reconhecer nessa nova imagem", complementa

BOA MOÇA

Márcio (Anderson Di Rizzi) e Silvia (Lucy Ramos) vivem um casal apaixonado em "A Dona do Pedaço" Crédito: Divulgação/Globo/João Cotta

Sobre Sílvia, Lucy a define com carinho. "É um ser de luz. Estou apaixonada por sua energia. Uma força solar, leve e cativante. Completamente diferente da Vanda, minha última personagem na TV", relembra, ressaltando a vida de sacrifícios da moça.

"Ela estudou por um tempo nos Estados Unidos, fez faxina e batalhou pra conseguir sobreviver lá. A Sílvia tem esse espírito de luta e humildade e sabe exatamente o que quer".

Poucos fãs sabem, mas o corpão de Lucy Ramos foi esculpido naturalmente, à base de muito... futebol! A atriz, aliás, foi jogadora quando jovem. "Eu amo! Gostava de assistir, jogar e cheguei até a disputar campeonatos. Era um prazer para mim", empolga-se.

Depois do esporte bretão, a bela seguiu a carreira de modelo. Foi nessa época que descobriu a paixão por atuar. "Sou obstinada pelo que faço. Estudei, aprendi a atuar e me formei na profissão. Isso dá uma segurança profissional muito grande", aconselha.

Como atriz, quero, além de fazer bem o meu trabalho, despertar nas pessoas que se identificam comigo o desejo de vencer. Nós podemos ser tudo que desejamos. Lucy Ramos

Lucy faz questão de ressaltar a sua negritude, afirmando que o espaço que conquistou no meio artístico pode (e deve) influenciar muitas meninas a seguir seus sonhos. "Agradeço a todos os artistas negros que abriram as portas e me permitiram chegar aqui. Ao me tornar uma pessoa pública e negra, não estou aqui só por mim", declara.

Sobre o futuro, a beldade diz que as gravações de "A Dona do Pedaço" estão intensas, mas que está achando um espaço na agenda para novos projetos. "Após a novela, vamos retornar com as filmagens do longa "O Segundo Homem", de Thiago Luciano. O filme é bacana, pois retrata um tema que poucos conhecem, a Legião Estrangeira. Minha personagem é uma mulher batalhadora, como muitas brasileiras. Também sou uma das coprodutoras do filme", complementa.