Luciano Huck diz que acidente de Benício foi desesperador

Luciano Huck Crédito: Instagram / @lucianohuck

Depois de uma semana do acidente do filho Benício, 11, que sofreu um afundamento de crânio após se desequilibrar e bater com a cabeça na prancha enquanto praticava wakeboard nas proximidades da Ilha Grande, no litoral sul do Rio de Janeiro, Luciano Huck começou o Caldeirão do Huck deste sábado (29) agradecendo o carinho das pessoas e descrevendo os momentos difíceis pelos quais ele, Angélica e toda a família passaram.

"Passei a semana inteira pensando em como seria o programa deste sábado e cá estamos para mais uma edição do Caldeirão, mas eu não podia abrir de outro jeito esse programa. O Luciano que você vê na televisão a tanto tempo é o mesmo fora dela. Essa semana acho que a gente viveu a mais difícil, mais intensa, mais assustadora de toda a minha vida e da minha mulher com certeza."

Com o choque na prancha, Benício teve um hematoma subdural, que é um acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio, o que fez os médicos optarem por uma craniotomia (abertura cirúrgica do crânio). Na terça (25), Benicio recebeu alta dos médicos e foi para casa.

Huck também lembrou o carinho que recebeu das pessoas, por meio de mensagens e orações. "E eu queria agradecer. Primeiro a Deus pela bênção, pelo livramento, pela esperança, por nos dar fé. Queria agradecer a todos que nos escreveram, que oraram por nós, as preces, os pensamentos positivos, o carinho que a gente recebeu em todos os lugares que a gente foi como pai e como mãe. Tenha a certeza de que cada um desses gestos aqueceu o nosso coração, acalmou a alma, nos deu esperança."

Durante a semana, o apresentador chegou a publicar nas redes sociais uma imagem da tomografia computadorizada do filho, Benício, alertar as pessoas sobre a necessidade do uso de capacetes durante algumas práticas esportivas. Neste sábado (29), Huck afirmou que viveu o caos de ver o filho em uma situação que já imaginou.

"Depois do caos que a gente viveu. De ver o filho em uma situação que jamais gostaria de ver um filho. Acho que é uma sensação desesperadora, e você ter uma chuva de boas notícias na sequência, que te enche de esperança e que acalma. Vê que tendo fé e acreditando nas coisas, as coisas podem se transformar", disse o apresentador, visivelmente emocionado.

Por fim, Huck agradeceu novamente pelo carinho e pelo atendimento prestado pelos médicos que atenderam e todo o suporte a seu filho. "Obrigado a todos por pensarem de um jeito tão positivo na gente. Em meu nome, em nome da Angélica e em nome da minha família, eu agradeço. Agradeço aos médicos e a todos que nos ajudaram muito nessa semana."

"Queria celebrar a vida hoje. O show tem que continuar, e esse é um programa que celebra a vida, que celebra as boas histórias, as pessoas e o lado bom da vida. Muito obrigado, mais uma vez, do fundo do meu coração", completou antes de dar início ao Caldeirão.