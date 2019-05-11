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Cinema

Últimos dias para inscrever projetos no Festival de Cinema de Vitória

O evento, que acontece de 24 a 29 de setembro, recebe inscrições de projetos em longa e curta-metragem produzidos a partir de 1º de janeiro de 2018
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

10 mai 2019 às 21:04

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 21:04

A sessão "Mostra Mulheres no Cinema" chega a sua quarta edição dentro da programação do Festival de Cinema de Vitória Crédito: Sérgio Cardoso
Ainda dá tempo de ver o seu filme na tela do 26º Festival de Cinema de Vitória. As inscrições para o evento vão até a próxima segunda-feira (20), no site do festival. Podem participar projetos em curtas e longas-metragens realizados a partir de 1º de janeiro de 2018. A inscrição é gratuita.
Ao todo, o 26º Festival de Cinema de Vitória apresenta 11 mostras competitivas. A estimativa de público é de 30 mil pessoas ao longo dos seis dias de evento. O festival acontece de 24 a 29 de setembro, no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória. Parte das atividades será realizada em outros locais, como o Cineclube Metrópolis (UFES) e o Hotel Ilha do Boi.
O TALENTO DELAS
Sucesso nas últimas edições do Festival de Cinema de Vitória, a sessão "Mostra Mulheres no Cinema" chega ao seu quarto ano prometendo ganhar ainda mais destaque. 
As diretoras interessadas em participar do evento podem inscrever seus filmes, em curta-metragem, também até o dia 20 de maio no site do festival. Lembrando que a sessão é dedicada exclusivamente para diretoras mulheres e a inscrição é gratuita.
Neste ano, a comissão de seleção é composta por três realizadoras e formadoras de opinião no cinema capixaba, Sáskia Sá, Bárbara Casé e Hegli Lotério. Coordenadora da comissão e uma das cineastas responsáveis pela criação da mostra, Sáskia conta que a janela é essencial para mostrar filmes com características e discursos audiovisuais específicos, que merecem ser debatidos.
“Privilegiamos temas que são importantes para as mulheres, como questões da mulher negra, lesbofobia, aborto, mulheres trans e violência contra a mulher, em filmes dirigidos e roteirizados por mulheres, de preferência com protagonistas mulheres. Queremos mostrar diferentes olhares femininos de todo o país sobre as questões que são importantes para nós”, explica.
Nos últimos três anos, 572 mulheres inscreveram seus filmes do Festival de Cinema de Vitória, sendo que, dos 117 títulos selecionados para exibição nas mostras competitivas, 29 foram premiados. A “4ª Mostra Mulheres no Cinema” acontece no dia 28 de Setembro, no Centro Cultural Sesc Glória.
Serviço
O que é: inscrições para o 26º Festival de Cinema de Vitória.
Até quando: Podem participar projetos em longa e curta-metragem. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do festival. Somente filmes produzidos a partir de 1º de janeiro de 2018. Até 20 de maio. 

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