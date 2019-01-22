Los Hermanos anuncia show em Vitória durante turnê

O grupo Los Hermanos Crédito: Reprodução/Instagram @loshermanos

Será no dia 30 de abril, a partir das 19h, a apresentação do quarteto Los Hermanos na Área Verde do Clube Álvares Cabral, em Vitória, no Espírito Santo.

As vendas dos ingressos, que partem de R$ 80 para o show em Vitória, começam no dia 28 de janeiro, por meio do Eventim.com.br . Até lá, apenas clientes Elo podem adquirir os convites, a partir do dia 26.

O anúncio do show foi feito nesta terça-feira (22), por meio da conta oficial do grupo no Twitter. No mesmo tweet, o quarteto anunciou que passará por Porto Alegre, no Sul do País.

Os artistas rompem 2019 em turnê internacional, com direito até a apresentação especial durante programação de festival que acontece na Argentina. Em seguida, neste primeiro semestre do ano, as principais capitais do Brasil é que serão visitadas pelo grupo.

LOS HERMANOS EM VITÓRIA

No Facebook, o grupo já criou evento para anunciar a passagem por Vitória. Na descrição do evento, eles destacam que após quase quatro anos distantes dos palcos é hora de matar as saudades e reencontrar os fãs e amigos que fizeram ao longo da carreira.

"É com o coração transbordando de alegria que anunciamos: vai ter Los Hermanos na estrada em 2019, sim. Após quase 4 anos distante dos palcos, mais uma vez é chegada a hora de matar as saudades e reencontrar fãs e amigos. Estamos aqui contando os dias para começar os ensaios e dar partida nessa jornada, no Lollapalooza Argentina. No Brasil, vamos nos apresentar em 11 cidades entre abril e maio", diz, trecho do comunicado publicado na rede social.

SERVIÇO

Los Hermanos em Vitória

Local: Área Verde do Clube Álvares Cabral (Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória)

Data: 30 de abril de 2019 (terça-feira), das 19h à 1h

Ingressos: R$ 80 (front-stage, 1º lote, meia-entrada); R$ 120 (espaço vip, 1º lote, meia-entrada); R$ 130 (espaço lounge, 1º lote, meia-entrada) - Vendas por meio do Eventin.com.br