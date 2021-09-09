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Música

Lorde regrava faixas de 'Solar Power' em maori, idioma nativo da Nova Zelândia

Cantora diz que ideia surgiu quando ela descobriu que valorização da natureza, que pautou seu último disco, vem de princípios desse povo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 set 2021 às 15:34

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 15:34

Capa do single
Capa do single "Solar Power", de Lorde Crédito: Divulgação
A cantora Lorde lançou na manhã desta quinta-feira (9) um EP com canções gravadas em maori, a língua falada por povos nativos da Nova Zelândia.
Batizado de "Te Ao Marama" --ou mundo da luz, em português--, o disco é composto por cinco regravações de faixas de "Solar Power", seu novo álbum, lançado no fim do mês passado.
Apesar de ter nascido e crescido na Nova Zelândia, a cantora, de 24 anos, afirmou em entrevista ao portal Spinoff que precisou consultar muitos especialistas, inclusive anciãos maoris, para evitar incorrer em erros, já que ela própria não entende o idioma. Ela também contou com a ajuda de tradutores para adaptar as canções.
"Descobri muitas coisas enquanto produzia este álbum, mas o principal foi que muitos dos valores que me guiam, no que diz respeito a proteger e escutar a natureza, vêm de princípios maoris", afirmou na entrevista. "Mesmo que você não entenda o idioma, vai se impressionar com o quão elegantes minhas letras soam."
As faixas regravadas foram "Solar Power", "The Path", "Stoned At The Nail Salon", "Fallen Fruit" e "Oceanic Feeling".
Os lucros de Lorde com o disco serão revertidos a duas instituições filantrópicas da Nova Zelândia. São elas a Forest & Bird, que trabalha em prol da proteção do meio-ambiente, e a Te Hua Kawariki Charitable Trust.

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