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Livro revela a anatomia dos heróis e vilões da DC Comics

Publicação deve chegar em setembro nas livrarias dos Estados Unidos

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 17:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 17:06
Se você sempre quis saber como era o corpo dos heróis dos quadrinhos, sua espera acabou. Há um novo livro que traz ilustrações comentadas mostrando como seria a anatomia desses personagens se eles existissem na vida real.
"DC Comics: Anatomy of a Metahuman" deve chegar em setembro às livrarias americanas e é quase uma enciclopédia recheada de ciência sobre como o corpo e os superpoderes dos heróis e vilões funcionam. Há, por exemplo, os detalhes do globo ocular do Homem de Aço e como sua visão de raio-x atua.
O livro será publicado pela editora Insight Editions, que criou uma história fictícia sobre a origem da obra: preocupado com a ameaça que os "metahumanos" seriam para o mundo, Batman começou a compilar um dossiê detalhado sobre a fisiologia e as habilidades dessas pessoas.
Os capítulos, inclusive, possuem anotações de teorias criadas pelo próprio Cavaleiro das Trevas sobre a composição corporal única dos heróis.
Além de Homem de Aço, o livro ainda tem detalhes de outros personagens da Liga da Justiça, como Aquaman, além de vilões como Bane, Darkseid e Apocalypse.
As primeiras imagens foram compartilhadas pelo ilustrador Ming Doyle, que trabalhou no livro junto aos autores S.D. Perry e Matthew Manning, em seu Twitter.
"DC Comics: Anatomy of a Metahuman" revela a anatomia dos heróis e vilões da DC Crédito: Twitter/Ming Doyle
"DC Comics: Anatomy of a Metahuman" revela a anatomia dos heróis e vilões da DC Crédito: Twitter/Ming Doyle
"DC Comics: Anatomy of a Metahuman" revela a anatomia dos heróis e vilões da DC Crédito: Twitter/Ming Doyle
"DC Comics: Anatomy of a Metahuman" revela a anatomia dos heróis e vilões da DC Crédito: Twitter/Ming Doyle
"DC Comics: Anatomy of a Metahuman" revela a anatomia dos heróis e vilões da DC Crédito: Twitter/Ming Doyle

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