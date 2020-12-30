Livro de Djamila Ribeiro é o mais vendido da Amazon brasileira neste ano

Djamila Taís Ribeiro dos Santos é uma filósofa, feminista e acadêmica brasileira. É pesquisadora e mestra em Filosofia Política pela Universidade Federal de São Paulo. Tornou-se conhecida no país por seu ativismo na internet Crédito: Bruno Santos/Folhapress

A Amazon divulgou nesta quarta-feira (30) a lista de seus livros mais vendidos no Brasil em 2020. A empresa afirma que vendeu milhões de obras impressas e digitais de mais de 30 gêneros literários, de autores nacionais e estrangeiros. Entre os livros mais vendidos, estão respectivamente "Pequeno Manual Antirracista", de Djamila Ribeiro, "Mulheres Que Correm Com os Lobos", de Clarissa Pinkola Estés, e "1984", de George Orwell.

"É uma alegria ver meu livro ocupar esse lugar", diz Ribeiro, colunista da Folha. "Ele foi lançado em 2019 e ainda segue pautando o debate, pois tem uma linguagem didática que atinge quem não está familiarizado com o tema."

"Pequeno Manual Antirracista" foi premiado neste ano pelo Jabuti, na categoria de melhor livro de ciências humanas, vencendo concorrentes fortes como Ailton Krenak, Lilia Schwarcz e Heloisa Starling.

"Observamos um crescimento geral da demanda e da procura por livros de todos os gêneros", diz Alexandre Munhoz, gerente-geral do setor editorial da Amazon.

Confira a seguir a lista dos 20 maiores best-sellers da Amazon entre os leitores brasileiros neste ano.