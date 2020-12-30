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Literatura

Livro de Djamila Ribeiro é o mais vendido da Amazon brasileira neste ano

'Pequeno Manual Antirracista' encabeça lista da empresa ao lado de 'Mulheres que Correm com os Lobos'

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 13:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2020 às 13:32
Djamila Taís Ribeiro dos Santos é uma filósofa, feminista e acadêmica brasileira. É pesquisadora e mestra em Filosofia Política pela Universidade Federal de São Paulo. Tornou-se conhecida no país por seu ativismo na internet
Djamila Taís Ribeiro dos Santos é uma filósofa, feminista e acadêmica brasileira. É pesquisadora e mestra em Filosofia Política pela Universidade Federal de São Paulo. Tornou-se conhecida no país por seu ativismo na internet Crédito: Bruno Santos/Folhapress
A Amazon divulgou nesta quarta-feira (30) a lista de seus livros mais vendidos no Brasil em 2020. A empresa afirma que vendeu milhões de obras impressas e digitais de mais de 30 gêneros literários, de autores nacionais e estrangeiros. Entre os livros mais vendidos, estão respectivamente "Pequeno Manual Antirracista", de Djamila Ribeiro, "Mulheres Que Correm Com os Lobos", de Clarissa Pinkola Estés, e "1984", de George Orwell.
"É uma alegria ver meu livro ocupar esse lugar", diz Ribeiro, colunista da Folha. "Ele foi lançado em 2019 e ainda segue pautando o debate, pois tem uma linguagem didática que atinge quem não está familiarizado com o tema."
"Pequeno Manual Antirracista" foi premiado neste ano pelo Jabuti, na categoria de melhor livro de ciências humanas, vencendo concorrentes fortes como Ailton Krenak, Lilia Schwarcz e Heloisa Starling.
"Observamos um crescimento geral da demanda e da procura por livros de todos os gêneros", diz Alexandre Munhoz, gerente-geral do setor editorial da Amazon.

Confira a seguir a lista dos 20 maiores best-sellers da Amazon entre os leitores brasileiros neste ano.

  1. "Pequeno Manual Antirracista", de Djamila Ribeiro
  2. "Mulheres que Correm com os Lobos", de Clarissa Pinkola Estés
  3. "1984", de George Orwell
  4. "O Poder do Hábito", de Charles Duhigg
  5. "O Morro dos Ventos Uivantes", de Emily Bronte
  6. "O Milagre da Manhã: O Segredo para Transformar Sua Vida (Antes das 8 Horas)", de Hal Elrod
  7. "Mais Esperto que o Diabo: O Mistério Revelado da Liberdade e do Sucesso", de Napoleon Hill
  8. "A Revolução dos Bichos: Um Conto de Fadas", de George Orwell
  9. "Racismo Estrutural", de Silvio Almeida
  10. "A Coragem de Ser Imperfeito", de Brené Brown
  11. "Mindset: A Nova Psicologia do Sucesso", de Carol S. Dweck
  12. "O Conto da Aia", de Margaret Atwood
  13. "Do Mil ao Milhão - Sem Cortar o Cafezinho", de Thiago Nigro
  14. "21 Lições Para o Século 21", de Yuval Noah Harari
  15. "Essencialismo: A Disciplina da Busca por Menos", de Greg Mckeown
  16. "Os Segredos da Mente Milionária", de T. Harv Eker
  17. "Escravidão - Vol. 1", de Laurentino Gomes
  18. "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade", de Yuval Noah Harari
  19. "O Homem Mais Rico da Babilônia", de George S. Clason
  20. "Harry Potter e a Pedra Filosofal", de J. K. Rowling

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