Livro de Djamila Ribeiro é o mais vendido da Amazon brasileira neste ano

A Amazon divulgou nesta quarta-feira (30) a lista de seus livros mais vendidos no Brasil em 2020. A empresa afirma que vendeu milhões de obras impressas e digitais de mais de 30 gêneros literários, de autores nacionais e estrangeiros. Entre os livros mais vendidos, estão respectivamente "Pequeno Manual Antirracista", de Djamila Ribeiro, "Mulheres Que Correm Com os Lobos", de Clarissa Pinkola Estés, e "1984", de George Orwell.
"É uma alegria ver meu livro ocupar esse lugar", diz Ribeiro, colunista da Folha. "Ele foi lançado em 2019 e ainda segue pautando o debate, pois tem uma linguagem didática que atinge quem não está familiarizado com o tema."
"Pequeno Manual Antirracista" foi premiado neste ano pelo Jabuti, na categoria de melhor livro de ciências humanas, vencendo concorrentes fortes como Ailton Krenak, Lilia Schwarcz e Heloisa Starling.
"Observamos um crescimento geral da demanda e da procura por livros de todos os gêneros", diz Alexandre Munhoz, gerente-geral do setor editorial da Amazon.
Confira a seguir a lista dos 20 maiores best-sellers da Amazon entre os leitores brasileiros neste ano.
- "Pequeno Manual Antirracista", de Djamila Ribeiro
- "Mulheres que Correm com os Lobos", de Clarissa Pinkola Estés
- "1984", de George Orwell
- "O Poder do Hábito", de Charles Duhigg
- "O Morro dos Ventos Uivantes", de Emily Bronte
- "O Milagre da Manhã: O Segredo para Transformar Sua Vida (Antes das 8 Horas)", de Hal Elrod
- "Mais Esperto que o Diabo: O Mistério Revelado da Liberdade e do Sucesso", de Napoleon Hill
- "A Revolução dos Bichos: Um Conto de Fadas", de George Orwell
- "Racismo Estrutural", de Silvio Almeida
- "A Coragem de Ser Imperfeito", de Brené Brown
- "Mindset: A Nova Psicologia do Sucesso", de Carol S. Dweck
- "O Conto da Aia", de Margaret Atwood
- "Do Mil ao Milhão - Sem Cortar o Cafezinho", de Thiago Nigro
- "21 Lições Para o Século 21", de Yuval Noah Harari
- "Essencialismo: A Disciplina da Busca por Menos", de Greg Mckeown
- "Os Segredos da Mente Milionária", de T. Harv Eker
- "Escravidão - Vol. 1", de Laurentino Gomes
- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade", de Yuval Noah Harari
- "O Homem Mais Rico da Babilônia", de George S. Clason
- "Harry Potter e a Pedra Filosofal", de J. K. Rowling