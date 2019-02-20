Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
MÚSICA

Linkin Park não descarta escolher novo vocalista para a banda

Chester Bennington morreu em 2017, mesmo ano em que grupo lançou novo álbum

20 fev 2019 às 18:24

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 18:24

ARQUIVO: Chester Bennington e Mike Shinoda se apresentaram com o Linkin Park no Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa Crédito: Divulgação | Rock in Rio Lisboa
Desde a morte de Chester Bennington, Mike Shinoda comanda o Linkin Park. A banda sofreu com a perda do vocalista original há dois anos. Em julho de 2017, Chester Bennington, de 41 anos, foi encontrado morto em sua casa na Califórnia (EUA) após cometer suicídio. No mesmo ano, o grupo havia lançado o álbum ao vivo One More Light Live.
Em entrevista ao Rock Antenne, Mike Shinoda não descartou a possibilidade de a banda encontrar um novo vocalista. "Não é meu objetivo encontrar um novo cantor mas, se isso acontecer, tem que ser naturalmente. Se acharmos alguém que é uma boa pessoa e encaixa bem no estilo, eu consigo me ver tentando algo com outra pessoa. Mas eu nunca gostaria de sentir que estamos substituindo Chester", declarou.
Mike Shinoda relatou que o grupo ama o que faz e encontrou, na paixão pelos palcos, motivos para continuar após a morte de Chester Bennington. "Nós todos amamos fazer e tocar música. Eu sei dos outros caras. Eles amam estar no palco, amam estar no estúdio, então, acho que sem isso (...) seria quase ruim para a saúde", disse o atual vocalista do Linkin Park.

Viu algum erro?
Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados