Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CINEMA

Leonardo DiCaprio divulga primeiro pôster de filme com Brad Pitt

Longa tem assassinatos de Charles Manson como pano de fundo

Publicado em 18 de Março de 2019 às 16:34

Publicado em 

18 mar 2019 às 16:34
O ator Leonardo DiCaprio usou o seu Instagram para divulgar o primeiro pôster do longa "Once Upon a Time in Hollywood" ("Era uma Vez em Hollywood") em que ele atua ao lado de Brad Pitt. O filme é a nova produção de Quentin Tarantino e deve estrear em julho, nos Estados Unidos.
Na Los Angeles de 1969, Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), ex-astro de uma série de TV, e seu dublê Cliff Booth (Brad Pitt), lutam para chegar a Hollywood ao mesmo tempo em que a vizinha de Rick é Sharon Tate (Margot Robbie) _famosa atriz, que foi morta por Charles Manson (1934-2017) na vida real.  O papel do assassino é do ator Damon Herriman.
Esse é o nono filme de Tarantino, que já trabalhou com DiCaprio em "Django Livre" (2012). O ator Tim Roth, quase sempre presente nos filmes do diretor faz parte de um elenco de ainda tem Dakota Fanning, Al Pacino e Kurt Russel.
Luke Perry, que morreu no início do mês após um AVC deixou o filme pronto, e o longa será um de seus últimos registros. 
Foi anunciado que o primeiro trailer do filme seria divulgado ainda nesta segunda-feira (18), mas ainda não notícias do material. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados