Léo Santana e Anitta animam Baile da Santinha em Vitória

Léo Santana está de volta ao ES para Baile da Santinha Crédito: Assessoria de Imprensa Léo Santana/ Divulgação

Depois do sucesso no verão de Guarapari, Léo Santana está de volta ao Estado para repetir a dobradinha de sucesso com a funkeira Anitta em uma nova edição do “Baile da Santinha”. Dessa vez, a energia da festa contagia a Área Verde do Álvares Cabral, em Vitória, neste sábado (25).

O gigante, como é conhecido pelos fãs, promete contagiar o público com muita malemolência. “Voltar com o baile é a certeza do quanto nossa relação é especial. Vamos fazer um show incrível para vocês”, diz Léo que não economiza elogios ao público capixaba.

Com edições em diversas cidades brasileiras, a festa surgiu na Bahia e faz enorme sucesso, atribuído também à possibilidade da mistura de ritmos.

“Acredito muito na força dessa união de ritmos e tenho certeza que colabora muito para esse sucesso que estamos construindo”, revela o cantor, que comemorou o crescimento do baile. “Virou tradição no verão da Bahia e começou a conquistar espaço em diversas regiões do Brasil”, completa.

Anitta diz que alterava suas fotos antes da fama e por isso deixou de ser reconhecida em encontro Crédito: Instagram

Na Capital, Léo Santana divide o brilho do “Baile da Santinha” com a funkeira Anitta, que lançou recentemente o quarto disco da carreira, “Kisses”, que consolida a carreira internacional da cantora.

Sobre uma possível dobradinha com Anitta no seu show, Léo deixa o mistério: “Ainda não sei se conseguiremos, mas, na maioria das vezes que estamos no mesmo evento, ela dança e canta alguma música com a gente. Quem sabe, né? Aguardem (risos)”.

O BAILE

Em julho do ano passado, o projeto “Baile da Santinha” foi registrado no primeiro DVD de sua carreira solo, gravado em Fortaleza, no Ceará. O “#BaileDaSantinha” tem 19 faixas e conta com a participação do MC TH e da rainha da sofrência Marília Mendonça.

Para a apresentação em Vitória, Léo promete um repertório diferenciado e cantar com o público as canções do novo EP, “O De Sempre no Mesmo Padrão”, lançado neste ano. Mas, para não matar ninguém de vontade, os grandes hits como “10 Beijos de Rua”, “Encaixa”, “Psiquiatra do Bumbum”, “Vai dar PT” e a música que dá título à festa, “Santinha”, estão garantidas.

“Podem ter certeza que no show do gigante ninguém fica parado (risos). Estamos preparando um repertório diferenciado, com as canções novas no meu EP e as mais antigas que não podem faltar e a galera sempre pede”, diz.

PROJETOS

Além do lançamento do novo EP, 2019 promete ser um ano especial na carreira de Léo Santana. No segundo semestre, o artista já tem novidade garantida: em agosto, ele grava o seu novo DVD, em São Paulo.

“Por enquanto, essa é a minha grande novidade para este ano. Estou muito ansioso, ainda mais por ser em São Paulo, um local que me recebe muito bem e que sinto um carinho muito especial”, conta. Em breve, ele afirma que os fãs saberão da data e todos os detalhes do evento.

Ex-Parangolé, foi com a banda que ele liderou por sete anos que conquistou o primeiro hit nas paradas de sucesso: “Rebolation”, em 2009. Há quatro anos seguindo carreira solo, o cantor e compositor, de 31 anos, avalia o momento como de amadurecimento pessoal e profissional.

“Continuo contando sempre com a minha família, minha equipe, meus fãs e fomos crescendo e aprendendo juntos”, lembra Léo.

Serviço

"Baile da Santinha" - com Léo Santana e Anitta

Quando: sábado (25), a partir das 17h;

Onde: Área Verde do Álvares Cabral Vitória, Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100, Bento Ferreira, Vitória;