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Cultura

Lei Aldir Blanc em Vila Velha: cadastro de espaços culturais vai até 15

Interessados podem ir até o site da prefeitura um realizar as inscrições em quatro pontos físicos espalhados pela cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 15:56

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 15:56

Data: 22/01/2020 - ES - Vila Velha - Prefeitura Municipal de Vila Velha Editoria: Cidades - Foto: Ricardo Medeiros - GZ
Prefeitura Municipal de Vila Velha: órgão recebe cadastros feitos em seu site até o dia 15 de agosto Crédito: Ricardo Medeiros
Representantes de espaços culturais de Vila Velha têm até o dia 15 de agosto para fazer o "Cadastro Cultural" e ter acesso ao repasse de recursos da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc. O subsídio para manutenção desses espaços pode variar entre R$ 3 mil e R$ 10 mil por mês, de acordo com os critérios estabelecidos e aprovados. 
O cadastro pode ser feito no site da prefeitura. Quem não tiver como acessar o portal, pode ir até um dos pontos de cadastramento abertos a partir de quinta-feira (6) nos seguintes locais: Titanic, no Centro de Vila Velha; Academia de Letras, Prainha; Casa Amarela, na Barra do Jucu; e no Banco Terra, em Terra Vermelha.
"Uma vez definido o montante a ser aplicado nos espaços culturais, será possível saber qual o total que será investido nos a mecanismos de fomento, tais como editais e chamamentos públicos, bem como o valor de cada apoio", afirmou o subsecretário municipal de Cultura, Eliomar Mazoco.

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Segundo Mazoco, a despesa referente ao auxílio emergencial de R$ 600 reais deverá ser paga pelo Governo do Estado, conforme o item de despesa número 1 da Lei Aldir Blanc. Por isso, é necessário que os interessados se cadastrem também no Mapa Cultural do Espírito Santo.
Poderão se cadastrar espaços artísticos e culturais, micro e pequenas empresas culturais, cooperativas e instituições e organizações culturais comunitárias. Conforme estabelece a Lei, são considerados espaços culturais: teatros, escolas de músicas, circos, cineclubes, centros culturais, museus e bibliotecas comunitárias, livrarias, editoras, sebos, ateliês de pintura e moda, feiras de arte e artesanato, produtoras de cinema, espaços de literatura, poesia e literatura de cordel, estúdios de fotografia, galerias de arte e de fotografia e espaços de comunidades indígenas ou quilombolas e de apresentação musical.
O texto veta a concessão do benefício a espaços culturais ligados à administração pública (como prefeituras e governos estaduais) e empresas.

CONFIRA OS LOCAIS DE CADASTRO

  • Centro de Capacitação e Complementação (Titanic)
  • Horário: 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.
  • Endereço: Praça Duque de Caxias, Centro de Vila Velha.

  • Academia de Letras de Vila Velha
  • Horário: 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.
  • Endereço: Rua 23 de Maio, Prainha.

  • Casa Amarela
  • Horário: 14h às 18h, terça e quinta-feira.
  • Endereço: Rua: Juradir Ferreira, nº 101, Barra do Jucu.

  • Banco Terra
  • Horário: 14h às 17h, de segunda a sexta-feira.
  • Endereço: Avenida São Francisco de Assis, nº 05, Terra Vermelha.

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