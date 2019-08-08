Lego anuncia coleção com personagens da série 'Friends'

A Lego anunciou, na terça-feira, 6, uma coleção de suas peças envolvendo os personagens da clássica série Friends.
Foram divulgados bonecos de Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Cournteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc), Chandler (Matthew Perry) e Ross (David Schwimmer), de costas, sentados no icônico sofá da abertura de Friends.
Ainda não foi divulgada a data de lançamento da nova coleção, apenas que deve ser realizada "Em breve".
