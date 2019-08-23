Lana Del Rey, Urias e Kevin o Chris entre os lançamentos da semana

Lana Del Rey no clipe de "Fuck It I Love U ENTITY_amp_ENTITYThe Greatest" Crédito: Reprodução/Youtube

A semana começa com o funk e o pop em destaque nos lançamentos. O retorno de Valesca Popozuda ao funk/pop e o lançamento de Kevin o Chris encabeçam as novas batidas dos bailes.

A diversidade fica por conta do clipe de "Diaba", de Urias, com grande produção. Na parte de discos, chegou o mais esperado dos fãs do pop. Depois de apresentar vários singles, Taylor Swift lançou o disco "Lover". Confira a lista do Gazeta Online para esta semana, que ainda traz o retorno de Missy Eliott, Zeca Baleiro e Lana Del Rey.

LANÇAMENTOS

URIAS - DIABA

O medo do mundo e da violência que a mulher trans é exposta fez com que a cantora Urias desejasse amedrontar de volta quem te fazia mal. Desta vontade nasceu "Diaba", novo single da artista através da Altafonte. Com a canção, Urias se apresenta com as rimas certas e uma produção caprichosa - assinada por Brabo - que mistura beats envolventes com samples gringos e até canto gregoriano.

"Muito prazer, eu sou o oitavo pecado capital", diz o primeiro verso da

faixa já comprovando que Urias está chegando para dar o recado e preparada para enfrentar qualquer tipo de preconceito.

KEVIN O CRIS - LINDA ÍNDIA

Diferente da vibe senta e chora, Kevin o Chris lança "Linda Índia" em que o senta continua mas o chora dá lugar ao amor. Na letra, Kevin se declara para uma mulher ao cantar “eu fico tentando decifrar o seu olhar; sorte de te encontrar”. Lógico que a batida do funk dá o tom para o que deve ser o próximo hit do rapaz de 22 anos. Confira o clipe gravado no Rio de Janeiro.

LANA DEL REY - FUCK IT I LOVE YOU & THE GREATEST

Sem lançar música há um ano, a cantora já chegou com uma dobradinha. Enquanto trabalha no álbum “Norman Fucking Rockwell”, ela lançou, de uma vez, duas músicas que irão compor o disco. Mas não é só isso, os clipes também estão acoplados num só. Nas duas novas faixas, Lana usa sua tradicional estética antiga e canta sobre amor e términos. Confira.

ZECA BALEIRO - SETE VIDAS

Enquanto prepara o segundo volume do álbum "O amor no caos", previsto ainda para este ano, Zeca Baleiro lançou "Sete Vidas" nas plataformas digitais. Composição inédita, o single é uma balada introspectiva embalada pela violão, os toques do piano e rhodes. Ouça abaixo.

PÉRICLES - NINGUÉM AMA

Péricão está bombando nas rádios e streaming com a canção "Ninguém Ama" (Douglas Lacerda / Marquinhos de Moraes), a primeira do DVD “Mensageiro do Amor” a ser lançada. "‘Ninguém Ama’ é um dos destaques deste novo trabalho, vem com uma letra e arranjo fortes e tenho certeza que a galera vai gostar", conta Péricles.

O DVD foi gravado em julho, na Arena Fonte Nova. O repertório, com 26 faixas, foca nos grandes hits do artista, nas faixas do álbum “Em Sua Direção” e na apresentação de nove canções inéditas. Abaixo você confere a música lançada na última semana.

CHARLI XCX - MISS U

A cantora se prepara para apresentar seu próximo álbum no mês de setembro. Mas, enqunanto isso, ela não para de lançar singles. O mais novo é "Miss U", que integra a trilha sonora da terceira temporada de “13 Reasons Why”, disponível a partir desta madrugada na Netflix. A balada eletrônica promete agradar os fãs do gênero e da série.

THE 1975 - PEOPLE

A banda de rock indie surpreendeu os fãs com "People". A canção segue um rock bem pesado e bem diferente da roupagem que o grupo costuma trazer - até o look da galera tá diferente. O novo disco chega só em fevereiro do ano que vem. Vamos esperar se a mudança se mantém ou fica só numa faixa. Confira abaixo o clipe de "People".

VERSÕES

LIZZO - TRUTH HURTS (DaBABY REMIX)

A canção é de 2017, mas Lizzo resolveu relançá-la. Aproveitando a boa aceitação do disco "Cuz I Love U", a cantora traz Truth Hurts numa versão em que aparece cantando ao lado de DaBaby. Ficou ótimo o remix e vale colocar na playlist.

ED SHEERAN - TAKE ME BACK TO LONDON (SIR SPYRO REMIX)

Ed Sheeran não está para brincadeira. Lançou o remix de "Take me Back to London" com direito a video clipe onde Ed se diverte com todos os colaboradores.

KEVIN FIORANI - CONTROLE REMOTO (COVER)

Ao estilo voz e piano, o artista capixaba acaba de lançar um cover do hit “Controle Remoto”, do fenômeno Dilsinho, em seu canal do YouTube. Segundo Fiorani, a proposta é mostrar sua versatilidade como cantor, que canta desde o sertanejo raíz e hits do universitário, com letras mais ousadas, às músicas românticas.

DISCO

LOVER - TAYLOR SWIFT

A cantora norte-americana Taylor Swift lançou o tão esperado "Lover". O álbum mostra bem a mudança de ares da loira. Diferente de "Reputation", o novo disco é bem amorzinho. A faixa-título do novo álbum da artista, "Lover", foi divulgada na última sexta-feira (16), acompanhada de um lyric video. Menos de uma semana depois, a canção ganha um clipe oficial. Abaixo você confere o clipe e o novo disco.

DEPOIS DO FIM - BETO BRUNO

O ex-vocalista da banda Cachorro Grande - que encerrou os trabalhos no mês de julho - acaba de lançar seu disco de estreia solo. Com um novo grupo, ele já lançou dois singles este ano enquanto fazia a turnê de despedida do Cachorro Grande. O resultado do novo trabalho está disponível nas plataformas digitais. Abaixo você confere o clipe da faixa título e o álbum completo.

ICONOLOGY - MISSY ELLIOT

A lenda do rap está de volta depois de 14 anos sem lançamentos. Até que ela deu as caras no clipe de "Lizzo" neste ano e tudo indica que era para trazer esse grande lançamento. "ICONOLOGY" contém cinco faixas e traz a faixa “Throw It Back”. E o clipe já chega mostrando que o tempo afastada não pode a torná-la esquecida, por isso um convite a voltar no tempo e mostra para a nova geração quem é Missy Elliot. Confira o clipe abaixo e o EP

TULIPA RUIZ = TULIPA RUIZ & JOÃO DONATO