Lair Rennó, do "Encontro", vem a Vitória com stand-up musical

Figura fácil na tela da TV Globo, onde divide espaço com Fátima Bernardes no “Encontro”, Lair Rennó tem várias outras facetas. Depois de muito estímulo de amigos e outras pessoas próximas, o jornalista decidiu reuni-las no “Olá, Lair”, talk show que chega ao Estado no próximo sábado (5).

No roteiro do espetáculo, cujo nome remete aos clássicos bordões de programas de auditório, Rennó conta e canta curiosidades, gafes e alguns bastidores de sua profissão. No palco, é acompanhado pelo músico Max Viana, filho de Djavan. Entre um “causo” e outro, os dois dão vida a músicas como “Nos Bailes da Vida” (Milton Nascimento) e “De Volta Pro Meu Aconchego” (Dominguinhos).

Em entrevista ao Gazeta Online, Lair falou sobre a carreira, sobre a concepção do “stand-up musical” e a parceria com Max.

O que foi mais difícil na transição do telejornal para a apresentação de um programa matinal como o “Encontro”?

Sinceramente, não senti tanto assim essa transição. Minha meta em televisão sempre foi ser autêntico. Busco levar o Lair de casa para a TV. No “Encontro” eu me divirto, entrevisto, canto, tento dançar. Estou muito realizado participando desse programa. Certa vez, O Pedro Bial me disse: “O Lair é o grilo falante da Fátima”. Adorei saber disso.

Como a experiência no jornalismo contribuiu para a construção do espetáculo?

Foi fundamental a experiência durante anos em redações de jornalismo. Apresento programas ao vivo há 21 anos. Aprendi a improvisar e a driblar as situações complicadas que sempre nos desafiam. Isso faz toda a diferença pra mim.

O que te motivou a montar o talk show?

A própria Fátima Bernardes sempre me incentivou. Dizia que eu precisava reunir as minhas histórias divertidas em um show. Parei pra escrever tudo e em menos de 15 dias já estava pronto o stand-up musical. Estou amando e as pessoas se surpreendem com o espetáculo. Conto os bastidores da minha vida, as gafes, o que deu certo e o que deu errado também. O espetáculo é um programa de humor que tem nome: “Olá, Lair”.

Você se preparou a vida inteira para ser cantor, mas acabou seguindo o caminho do jornalismo. Consegue trazer esse “lado B” à tona no espetáculo?

Claro. Canto o tempo inteiro no show. A ideia é fazer rir e emocionar. O que posso prometer é muita diversão para o povo de Vitória e um caso muito engraçado que aconteceu comigo e com a Fátima.

Como se deu a parceria com o Max? Já o conhecia antes?

O Max já participou do programa algumas vezes e sempre conversávamos sobre música. Ele acompanhou o projeto desde o início e sempre ajuda com ótimas ideias.

O que integra o repertório do espetáculo?

O repertório inclui tudo o que já cantei desde criança. Tem música mineira, Lulu Santos e até o rei Roberto Carlos. Imito alguns cantores também. Isso é surpresa, mas tem Tim Maia no meu show.

Geralmente, o que mais surpreende o público na apresentação?

As pessoas se aproximam e dizem que já sabiam que eu era divertido pela minha participação no “Encontro”, mas a grande maioria diz: “não imaginava que você era tão engraçado e que tivesse essa voz”. É uma reação que me enche de orgulho. Tenho certeza de que o nosso encontro em Vitória será espetacular. E não se esqueçam: não diga alô, diga “Olá, Lair”.

Olá, Lair

Quando: Sábado (5), às 21h.

Onde: Teatro Universitário. Avenida Fernando Ferrari, 514, Ufes, Goiabeiras, Vitória.

Ingressos: R$ 80 (inteira/ térreo/ setor A), R$ 40 (meia/ térreo/ setor A), R$ 70 (inteira/ térreo/ setor B), R$ 35 (inteira/ térreo/ setor B), R$ 50 (inteira/ mezanino), R$ 25 (meia/ mezanino). À venda na bilheteria do teatro, das 15h às 20h, e no site tudus.com.br R$ 80 (inteira/ térreo/ setor A), R$ 40 (meia/ térreo/ setor A), R$ 70 (inteira/ térreo/ setor B), R$ 35 (inteira/ térreo/ setor B), R$ 50 (inteira/ mezanino), R$ 25 (meia/ mezanino). À venda na bilheteria do teatro, das 15h às 20h, e no site. Assinantes de A GAZETA têm 50% de desconto sobre o valor da inteira.