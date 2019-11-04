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Turnê de despedida

Kiss faz show em quatro cidades do Brasil em 2020

Banda Kiss vai passar e fazer show por Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Uberlândia com turnê de despedida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2019 às 11:16

Publicado em 04 de Novembro de 2019 às 11:16

O grupo americano Kiss Crédito: Kiss Online/Divulgação
Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Uberlândia são as quatro cidades selecionadas até o momento para o grupo americano Kiss fazer shows no Brasil. As apresentações fazem parte da turnê de despedida da banda. O anúncio, segundo informações da revista Veja, foi feito durante a Kiss Cruise, um cruzeiro marítimo que os mascarados criaram. 
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God Gave Rock 'n' Roll to You last night on @kisskruiseofficial IX!

Uma publicação compartilhada por KISS (@kissonline) em

Os shows começam no dia 12 de maio, para os gaúchos. No dia 14 será a apresentação em Curitiba e a turnê acaba nos dias 16 e 19 do mesmo mês com shows em São Paulo e Uberlândia, respectivamente. 

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O início da venda dos ingressos ainda não foi divulgado. 

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