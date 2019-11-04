Kiss faz show em quatro cidades do Brasil em 2020

Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Uberlândia são as quatro cidades selecionadas até o momento para o grupo americano Kiss fazer shows no Brasil. As apresentações fazem parte da turnê de despedida da banda. O anúncio, segundo informações da revista Veja, foi feito durante a Kiss Cruise, um cruzeiro marítimo que os mascarados criaram.
Os shows começam no dia 12 de maio, para os gaúchos. No dia 14 será a apresentação em Curitiba e a turnê acaba nos dias 16 e 19 do mesmo mês com shows em São Paulo e Uberlândia, respectivamente.
O início da venda dos ingressos ainda não foi divulgado.