Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
cinema

Keanu Reeves apresenta a franquia 'John Wick' em vídeo de 60 segundos

Novo filme do ator estreia nos cinemas em 16 de maio e conta com um elenco recheado de astros, como Halle Berry, Laurence Fishburne e Anjelica Huston

Publicado em 

02 mai 2019 às 19:01

Publicado em 02 de Maio de 2019 às 19:01

"John Wick 3 - Parabellum" novo filme de Keanu Reeves Crédito: Divulgação
Com a estreia do terceiro filme da saga John Wick chegando,que será no dia 16 de maio, o ator Keanu Reeves surge em vídeo, de 60 segundos, apresentando os principais pontos dos filmes anteriores.
Ator faz a narração do vídeo, que traz cenas dos filmes anteriores, John Wick - De Volta Ao Jogo (2014) e John Wick: Um Novo Dia Para Matar (2017).
Esta terceira parte, que é dirigida por Chad Stahelski, John Wick 3 - Parabellum, traz novamente Keanu Reeves vivendo o personagem, que agora tem de fugir de assassinos, que o perseguem para ganhar a recompensa oferecida por sua cabeça, a fortuna de 14 milhões de dólares. Também estão no elenco Halle Berry, Laurence Fishburne e Anjelica Huston.
Dando sequência ao que rolou no segundo longa, agora John Wick passou a ser perseguido e pior, foi banido do único lugar onde tinha proteção, o Hotel Continental, por ter desrespeitado a única regra entre os assassinos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados