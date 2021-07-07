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Cinema

Karim Aïnouz vai discutir a realeza britânica em seu primeiro filme em inglês

Michelle Williams dará vida a Catarina Parr, mulher do rei Henrique 8°, no próximo longa do diretor

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 13:31

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jul 2021 às 13:31
Selecionado para as sessões especiais do Festival de Cannes, com o filme "O Marinheiro das Montanhas", o cineasta cearense Karim Aïnouz, de "A Vida Invisível" e "Praia do Futuro", aproveitou o evento para anunciar que fará sua estreia em língua inglesa dirigindo a atriz Michelle Williams.
Batizado de "Firebrand", o próximo longa do diretor é descrito como um terror psicológico e falará sobre Catarina Parr, a última das seis esposas do tirano rei inglês Henrique 8º, famoso por mandar matar duas delas. Parr ficou conhecida por apaziguar os ânimos na Corte do monarca, que morreu em 1547, um ano antes dela.
Karim Aïnouz, diretor de
Karim Aïnouz, diretor de "A Vida Invisível", fará sua primeira produção em língua inglesa Crédito: Lucas Seixas
"Eu não poderia estar mais animado em levar para as telas a história desconhecida de Catarina Parr, uma mulher ferozmente brilhante que me inspira profundamente, e que tem sido praticamente invisível ou sub-representada na história inglesa", disse Aïnouz, por meio de comunicado. "Muito se sabe sobre o reinado tirânico de Henrique 8º, e sobre aqueles que sofreram em suas mãos, mas meu foco aqui é uma mulher que não apenas conseguiu sobreviver, mas, também, triunfar."

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"Ter a Michelle Williams, uma atriz de talento imensurável, no papel dessa mulher extraordinária é a realização de um sonho", finalizou.
A produção terá início no Reino Unido no começo do ano que vem, a partir de um roteiro de Henrietta e Jessica Ashworth, da série "Killing Eve". A britânica Gabrielle Tana, da Magnolia Mae Films, indicada ao Oscar por "Philomena", produzirá o longa.
Também estão envolvidos no projeto a diretora de fotografia francesa Hélène Louvar, que trabalhou com Aïnouz em "A Vida Invisível", a diretora de arte britânica Maria Djurkovic, de "Billy Elliot" e "O Jogo da Imitação", e a figurinista Lisa Duncan, da série "Small Axe".

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