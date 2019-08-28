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Just Dance: Vila Velha recebe arena de dança inédita no ES

Atração está instalada em shopping da cidade e é de graça participar dela até o dia 15 de setembro

Publicado em 28 de Agosto de 2019 às 11:00

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

28 ago 2019 às 11:00
Crédito: Mosaico Gestão em Comunicação/Divulgação
Sabe aquela linha de jogos de dança que virou febre no início dos anos 2010? Seja por diversão, por amor à dança ou até mesmo para perder alguns quilos a mais, o jogo Just Dance ganhou o mundo e agora chega com uma arena em Vila Velha. Sim, no melhor estilo das que são apresentadas em eventos gamers pelo Brasil e mundo, o jogo terá um espaço disponível para o público se divertir até o próximo dia 15 de setembro.
> Não sabe dançar forró? Na Grande Vitória tem aula de graça
Localizada na Praça Central do Shopping Vila Velha, a pista de dança "Just Dance" é para todas as idades e o melhor, de graça. A estrutura de 250 m², que vem percorrendo alguns shoppings do país, conta com palco para dança, lounge gamer com TVs e vídeo games que permitem diversão individual ou competição entre duplas e equipes, além de um lounge com elementos "instagramáveis".
No repertório, as músicas vão passando pelos mais diversos estilos musicais. Pelo mundo, os hits do pop, k-pop e que fazem sucesso nas aulas de Zumba são os mais pedidos.
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A pista está funcionando de acordo com o horário que já funciona o shopping, das 10h às 22h (de segunda a sábado) e das 14h às 21h (aos domingos). Vale lembrar que a entrada no espaço é gratuita, respeitando a ordem de chegada .
SERVIÇO
Pista de dança "Just Dance"
Onde: Praça Central do Shopping Vila Velha (Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)
Quando: até o próximo dia 15 de setembro de 2019 (domingo)
Horário: das 10h às 22h de segunda a sábado, e das 14h às 21h aos domingos
Ingressos: entrada franca
Classificação: livre
Mais informações: (27) 3375-7630

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