Just Dance: Vila Velha recebe arena de dança inédita no ES

Crédito: Mosaico Gestão em Comunicação/Divulgação

Sabe aquela linha de jogos de dança que virou febre no início dos anos 2010? Seja por diversão, por amor à dança ou até mesmo para perder alguns quilos a mais, o jogo Just Dance ganhou o mundo e agora chega com uma arena em Vila Velha. Sim, no melhor estilo das que são apresentadas em eventos gamers pelo Brasil e mundo, o jogo terá um espaço disponível para o público se divertir até o próximo dia 15 de setembro.

Localizada na Praça Central do Shopping Vila Velha, a pista de dança "Just Dance" é para todas as idades e o melhor, de graça. A estrutura de 250 m², que vem percorrendo alguns shoppings do país, conta com palco para dança, lounge gamer com TVs e vídeo games que permitem diversão individual ou competição entre duplas e equipes, além de um lounge com elementos "instagramáveis".

No repertório, as músicas vão passando pelos mais diversos estilos musicais. Pelo mundo, os hits do pop, k-pop e que fazem sucesso nas aulas de Zumba são os mais pedidos.

A pista está funcionando de acordo com o horário que já funciona o shopping, das 10h às 22h (de segunda a sábado) e das 14h às 21h (aos domingos). Vale lembrar que a entrada no espaço é gratuita, respeitando a ordem de chegada .

SERVIÇO

Pista de dança "Just Dance"

Onde: Praça Central do Shopping Vila Velha (Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha)

Quando: até o próximo dia 15 de setembro de 2019 (domingo)

Horário: das 10h às 22h de segunda a sábado, e das 14h às 21h aos domingos

Ingressos: entrada franca

Classificação: livre