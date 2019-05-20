Juliana Paes vive capixaba em novela que estreia nesta segunda

A Dona do Pedaço: Maria Da Paz ( Juliana Paes ) encontra nova vida em São Paulo Crédito: Globo/João Miguel Júnior

Juliana Paes é a personificação da força feminina em “A Dona do Pedaço”, nova novela das 21h que estreia na noite desta segunda-feira (20), na Globo. Luta é o que não falta para Maria da Paz, sua personagem na trama. A novela se passa, inicialmente, no Espírito Santo, e os personagens serão capixabas.

Maria da Paz é nascida e criada na cidade fictícia Rio Vermelho, localizada no solo espírito-santense. Nos anos 90, quando a protagonista de Walcyr Carrasco se apaixona por Amadeu (Marcos Palmeira), que pertence a uma família rival a sua, tem início a saga da heroína. Nesse “Romeu e Julieta” moderno, o mocinho desaparece misteriosamente, enquanto a mocinha é jurada de morte.

Sem saída, ela deixa Rio Vermelho e segue para São Paulo com a cara, a coragem e a garra necessárias para conquistar o mundo. Na segunda fase, no momento em que a história chega aos dias de hoje, a filha de Evelina (Nívea Maria) é proprietária de um império no ramo da confeitaria.

“Essa novela vai conversar com todas as mulheres que são donas de si, que se fizeram pelo próprio esforço e que são a razão do sucesso que conquistaram. Como a única coisa que Maria da Paz sabe fazer é bolo, ela começa vendendo em uma carrocinha. Depois, em uma portinha de garagem. E a coisa vai dando certo”, adianta a atriz, de 40 anos.

Forno e fogão não são especialidades de Juliana, mas a preparação para protagonizar “A Dona do Pedaço” fez com que ela ganhasse dotes culinários.

“Não sou muito de ir para a cozinha. Quando vou, é para fazer sobremesa. Para mim, sempre foi fácil bater um bolo de banana, mas tive aulas de uma culinária mais avançada e aprendi alguns segredinhos profissionais.”

Nas receitas de Maria da Paz, um ingrediente nunca é esquecido: o amor. O jeito dócil e generoso da personagem esconde a dor de ter perdido o homem por quem se apaixonou e que foi dado como morto. A parte feliz é que, sim, eles se reencontram, o que permite que a atriz siga contracenando ao lado de Marcos Palmeira, com quem atuou em “Celebridade” (2003) e em “As Brasileiras” (2012).