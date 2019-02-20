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MÚSICA

Jonas Brothers planejam retorno seis anos após separação, diz site

Irmãos devem alterar nome da banda para 'Jonas' e lançar música nova em breve

Publicado em 

20 fev 2019 às 18:23

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 18:23

Nick Jonas, Joe Jonas e Kevin Jonas: os Jonas Brothers Crédito: Reprodução/Instagram @jonasmendesfan
Parece que os fãs de Jonas Brothers têm muito a comemorar. De acordo com o Us Weekly, a banda formada pelos irmãos Joe, Nick e Kevin está planejando um retorno épico seis anos após a separação. Fontes disseram que a banda deve mudar de nome, abandonando o "Brothers" e permanecendo apenas como "Jonas".
A informação também foi destaque no jornal britânico The Sun, que acrescentou que os irmãos foram a Londres acertar os detalhes do retorno e planejar o lançamento de uma nova música, assim como um documentário.
O grupo anunciou a separação em outubro de 2013. Joe Jonas seguiu na carreira musical e em 2015 criou a banda DNCE, ao lado de outros três artistas. Atualmente está noivo de Sophie Turner, atriz de Game of Thrones. Nick Jonas também fez trabalhos na música e estrelou filmes, como Jumanji: Bem Vindo à Selva. Em dezembro de 2018, casou-se com a atriz indiana Priyanka Chopra. Pouco tempo após o término da banda, Kevin Jonas tornou-se pai quando Danielle Deleasa, sua esposa, deu à luz sua primeira filha. Atualmente, é pai de duas meninas.
Até o momento, nenhum dos irmãos confirmou a informação ou se pronunciou a respeito.

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