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MÚSICA

Jonas Brothers anunciam lançamento de nova música com clipe gravado em Miami

'Cool' será lançada nesta sexta-feira (5)

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 17:47

Publicado em 

03 abr 2019 às 17:47
28/02/2019 - Capa de "Sucker", novo single dos Jonas Brothers Crédito: Reprodução/Instagram/jonasbrothers
Depois do sucesso de "Sucker", os Jonas Brothers anunciaram nesta terça-feira (2) que estão prontos para lançar um novo single, "Cool".
A estreia da música está prevista para essa sexta-feira (5), e será a segunda produção de Joe, Nick e Kevin após seis anos separados.
Para acompanhar o single, um clipe gravado em Miami será divulgado no mesmo dia. Algumas imagens já apareceram nas redes sociais nos últimos dias, em que os três aparecem vestindo ternos coloridos e em um iate, no estilo da série "Miami Vice".
Se depender da fama que eles têm reconquistado desde que anunciaram a volta, a música será sucesso. O último single dos rapazes chegou a ser a primeira música do grupo a atingir o topo da Billboard Hot 100. 

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