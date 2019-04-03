Jonas Brothers anunciam lançamento de nova música com clipe gravado em Miami

Depois do sucesso de "Sucker", os Jonas Brothers anunciaram nesta terça-feira (2) que estão prontos para lançar um novo single, "Cool".
A estreia da música está prevista para essa sexta-feira (5), e será a segunda produção de Joe, Nick e Kevin após seis anos separados.
Para acompanhar o single, um clipe gravado em Miami será divulgado no mesmo dia. Algumas imagens já apareceram nas redes sociais nos últimos dias, em que os três aparecem vestindo ternos coloridos e em um iate, no estilo da série "Miami Vice".
Se depender da fama que eles têm reconquistado desde que anunciaram a volta, a música será sucesso. O último single dos rapazes chegou a ser a primeira música do grupo a atingir o topo da Billboard Hot 100.