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Cultura

João Neto & Frederico fazem show na Serra neste sábado (25)

Dupla é uma das atrações do Baile do Dornellas, que terá mais quatro atrações

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 13:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2021 às 13:03
A dupla João Neto e Frederico
A dupla João Neto e Frederico Crédito: Instagram/@joaonetoefrederico
A dupla João Neto & Frederico tem encontro marcado com os capixabas neste sábado (25). A dupla é uma das atrações do Baile do Dornellas, que comemora o aniversário do proprietário do Spettus, Danilo Dornellas, no Spettus, em Jacaraípe, na Serra.
A dupla de Goiânia cantará seus sucessos por 1 hora e meia, incluindo a faixa mais recente, "Arrependimento", lançada em julho e que já conta com quase 1,3 milhões de views no YouTube. Além deles, estão garantidos Higino & Gabriel, Dj Leandro Netto, Giselle Dario e JV Sax. Os ingressos já estão à venda no site Superticket.
Por conta da pandemia da Covid-19, o espaço venderá até 600 ingressos. Ainda com a proibição da pista de dança, o evento terá mesas para os espectadores acompanharem as apresentações.
Além disso, os frequentadores terão que apresentar a carteirinha de vacinação na portaria, comprovando que tomou, no mínimo, a primeira dose do imunizante. Quem ainda não estiver vacinado, terá que apresentar um teste anti-Covid com, no máximo, 48 horas de antecedência.
  • BAILE DO DORNELLAS
  • Quando: sábado (25), a partir das 20h
  • Onde: Spettus - Rua João Germano de Mello, 1444, Jacaraípe, Serra
  • Atrações: João Neto & Frederico, Higino & Gabriel, Dj Leandro Netto, Giselle Dario e JV Sax.
  • Ingressos: R$ 40 (3º lote), à venda no site da SuperTicket

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