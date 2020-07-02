João Baptista Herkenhoff: alunos surpreendem ex-professor com livro

João Baptista Herkenhoff Crédito: Marcos Dessaune/Divulgação

O juiz aposentado e ex-professor da Universidade Federal do Espírito Santo, João Baptista Herkenhoff, conhecido por sua defesa dos direitos humanos, completou 84 anos em junho. Em honra ao seu aniversário, o livro coletivo Direitos Humanos: estudos em homenagem ao Professor João Baptista Herkenhoff foi lançado virtualmente.

Organizada pela professora de Direito Gilsilene Passon, a obra reúne artigos de ex-alunos e admiradores do trabalho do humanista de diversos cantos do Brasil. Na ocasião do lançamento, houve inclusive um encontro virtual via Zoom para que a obra fosse entregue pelos autores ao mestre. Herkenhoff recebeu ainda um exemplar com dedicatórias em sua casa.

O cachoeirense se emocionou e alegou que o presente representou mais do que se tivesse ganhado o Prêmio Nobel. Foi uma surpresa muito agradável! Uma grande honra. Eu não imaginava, disse em vídeo gravado durante a chamada do dia 19.

Agradecido, Herkenhoff ainda comentou com os autores: "Basta essa homenagem para me sentir recompensado por toda a minha existência". A organizadora relatou que a emoção foi gigantesca e que lágrimas rolaram.

Comemoração do aniversário de 84 de João Baptista HerKenhoff

O livro surgiu de conversas entre ex alunos e de como poderíamos expressar nossa gratidão ao grande mestre por ter nos ensinado o amor ao Direito, a crença de que podemos fazer nossas revoluções nos espaços que ocupamos e a defesa inegociável dos Direitos Humanos, explica Passon.

A professora também comenta que o livro traz escritos, nas diferentes áreas de pesquisa dos autores, com a utilização do referencial teórico do professor. Passon destaca também que, na introdução de cada artigo, os autores falam sobre como foram tocados pelo jurista.

João Baptista, além de ter sido juiz e promotor de justiça, é escritor reconhecido nacionalmente e membro da Academia Espírito-Santanse de Letras. Tem publicadas diversas obras, entre elas: Escritos de Um Jurista Marginal; Ética Para Um Mundo Melhor; e A Fé e os Direitos Humanos. Herkenhoff é ainda articulista de A Gazeta, tendo seus textos publicados às quartas-feiras. Em seus artigos, ele aborda diferentes temáticas.

DIREITOS HUMANOS: ESTUDOS EM HOMENAGEM AO PROFESSOR JOÃO BAPTISTA HERKENHOFF

Capa livro "Direitos Humanos: estudos em homenagem ao professor João Baptista Herkenhoff" Crédito: Marcos Dessaune/Divulgação