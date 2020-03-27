J.K. Rowling, autora de 'Harry Potter', pede que brasileiros fiquem em casa

A escritora J.K. Rowling Crédito: Instagram/ jk_rowling_club

A escritora J.K. Rowing, que é a autora da saga "Harry Potter", publicou nesta quinta-feira (26) um tuíte pedindo aos fãs brasileiros para ficarem em casa para se protegerem da pandemia do novo coronavírus.

"Potterheads [nome dado aos fãs da franquia] brasileiros, você sabe o quanto eu amo vocês. Por favor, fiquem em casa! Mesmo que você não tenha sintomas, você pode estar infectado e espalhar o vírus para pessoas, podendo matá-las", escreveu a artista.

Brazilian Potterheads, you know how much I love you????

PLEASE STAY AT HOME! Even if you don't have symptoms, you may be infectious and spread the virus to people it could kill. https://t.co/1n5WEj6fTe — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 26, 2020

Rowling fez a postagem em resposta a um pedido de um perfil brasileiro no Twitter, que afirmava que muitos brasileiros não estão levando a sério a gravidade da pandemia.