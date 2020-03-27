J.K. Rowling, autora de 'Harry Potter', pede que brasileiros fiquem em casa

A escritora J.K. Rowing, que é a autora da saga "Harry Potter", publicou nesta quinta-feira (26) um tuíte pedindo aos fãs brasileiros para ficarem em casa para se protegerem da pandemia do novo coronavírus.
"Potterheads [nome dado aos fãs da franquia] brasileiros, você sabe o quanto eu amo vocês. Por favor, fiquem em casa! Mesmo que você não tenha sintomas, você pode estar infectado e espalhar o vírus para pessoas, podendo matá-las", escreveu a artista.
Rowling fez a postagem em resposta a um pedido de um perfil brasileiro no Twitter, que afirmava que muitos brasileiros não estão levando a sério a gravidade da pandemia.
No mesmo dia, a autora também escreveu sobre a Covid-19 na Itália, quarto país com o maior número de infectados pela doença. "No Reino Unido, estamos todos torcendo pela Itália. Sabemos o quanto esse vírus atingiu vocês. Estamos enviando muito amor... A maneira como os italianos se uniram é uma inspiração", escreveu a autora.