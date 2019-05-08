Jessie J confirma show extra em São Paulo no mês de setembro

A cantora lançou R.O.S.E , seu último álbum, em maio de 2018, mas se popularizou com as músicas Price Tag (2011) e Bang Bang (2014).

Jessie J não vem para o Brasil desde 2013, quando se apresentou também no Rock in Rio. Recentemente, seu namorado, o ator Channing Tatum, postou uma foto seminu após perder um jogo para ela. Os dois começaram a dar indícios de que estavam namorando em novembro de 2018.