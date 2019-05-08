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MÚSICA

Jessie J confirma show extra em São Paulo no mês de setembro

Cantora subirá ao palco em 27 de setembro, dois dias antes do Rock in Rio

Publicado em 

08 mai 2019 às 16:06

Publicado em 08 de Maio de 2019 às 16:06

Jessie J na capa do seu álbum, "This Christmas Day" Crédito: Republic Records/Divulgação
Jessie J se apresentará no Rock in Rio 2019 e confirmou um show extra no Espaço das Américas, em São Paulo, no dia 27 de setembro. Os ingressos começarão a ser vendidos pelo site Ticket 360 na próxima sexta-feira, dia 10, com valores que variam entre R$ 105 e R$ 480.
A cantora lançou R.O.S.E, seu último álbum, em maio de 2018, mas se popularizou com as músicas Price Tag (2011) e Bang Bang (2014).
Jessie J não vem para o Brasil desde 2013, quando se apresentou também no Rock in Rio. Recentemente, seu namorado, o ator Channing Tatum, postou uma foto seminu após perder um jogo para ela. Os dois começaram a dar indícios de que estavam namorando em novembro de 2018.

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