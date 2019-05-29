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MÚSICA

Iza substitui Carlinhos Brown no time de técnicos do "The Voice"

"Estou me sentindo muito lisonjeada", disse a cantora

Publicado em 

29 mai 2019 às 17:03

Publicado em 29 de Maio de 2019 às 17:03

Iza: fenômeno da música em 2018 Crédito: Reprodução/Youtube
No refrão de um dos seus sucessos ela canta "Dona de mim". Mas a partir de julho, Iza será também dona de uma das cadeiras do 'The Voice Brasil'. A cantora é a nova técnica da oitava temporada do reality musical, e passa a integrar o time ao lado de Lulu Santos, Ivete Sangalo e Michel Teló. Carlinhos Brown, que faz parte da equipe desde a estreia da atração, em 2012, segue na família 'The Voice' e a partir de agora vai se dedicar exclusivamente ao 'The Voice Kids'.
"Estou me sentindo muito lisonjeada, principalmente pela responsabilidade que é sentar na cadeira que foi do Carlinhos Brown. Na minha opinião, ele é um dos maiores produtores musicais e artistas do mundo. Sempre o admirei. Ele vai ser a minha inspiração como técnica", garante Iza.
> Capixaba Jeremias Reis é campeão do The Voice Kids 2019
Brown também é só elogios à colega, e é o primeiro a dar as boas-vindas: "Eu e toda a família 'The Voice' damos as boas-vindas à Iza, esse grande ser humano e grande artista que traz para nós uma luz a mais. Continuo aqui torcendo por ela e, é claro, por essa família que me orgulha muito em poder fazer parte. Bem-vinda a esse lugar que também é seu", celebra.
Para a recém-chegada técnica, a possibilidade de troca com os candidatos faz lembrar seu início na música. "O 'The Voice' muda vidas e, com certeza, a experiência de orientar pessoas que querem entrar no mercado, assim como eu fui orientada um dia, vai mudar a minha vida profissional. Gosto de conhecer emissões, vibratos, timbres e cores diferentes de voz. Eu pesquiso muito sobre isso e vai ser bacana auxiliar os cantores a se encontrarem também", conta.
A fase de "Audições às cegas" é uma das mais aguardadas pelo público e, para Iza, não é diferente. "Não vejo a hora de poder escolher um candidato, que tem sua história e seus anseios, simplesmente pela voz, pelo timbre e pela emoção que ele causa. Eu sempre quis saber o que os técnicos sentiam nessa hora e o que fazia com que eles virassem a cadeira. Vai ser muito bom estar lá", vibra a cantora.
O ‘The Voice Brasil’ tem previsão de estreia em julho, direção artística de Creso Eduardo Macedo e apresentação de Tiago Leifert.

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