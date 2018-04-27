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Iza lança seu álbum 'Dona de Mim'

Depois de 'Pesadão', carioca aposta em novos hits para os próximos meses

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 11:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 11:46
Iza Crédito: Reprodução/Instagram @iza
"Fui entender que sabia cantar com 6 anos. Cantava e percebia que minha voz saía maneira. Perguntava: 'Mãe, minha voz tá saindo maneira?", relembra, aos risos, a carioca Iza, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo. Agora, aos 27 anos, ela lança o seu aguardado álbum de estreia, Dona de Mim, que chega às lojas e aos serviços de streaming nesta sexta-feira, 27.
O disco chega impulsionado por seus primeiros hits. Pesadão, com Marcelo Falcão, já é platina tripla, com mais de 120 milhões de visualizações do clipe no YouTube. Ginga, com o rapper Rincon Sapiência, também segue um bom caminho, com 11 milhões de visualizações em apenas um mês. "Tenho trabalhado muito, minha agenda está cada vez mais lotada e estou muito feliz", analisa a cantora sobre o sucesso meteórico recente.
Apesar de cantar desde criança, IZA só foi investir na carreira aos 24, quando começou a publicar no YouTube vídeos de covers, de nomes como Rihanna, Beyoncé e Nina Simone. Em seu álbum, as referências ao pop e ao R&B mundial são claras, principalmente na brincadeira que faz ao recitar alguns versos em inglês em Engano Seu. O trabalho, porém, é totalmente brasileiro. Por contar com participações diversas, que vão de Ivete Sangalo a Thiaguinho e ainda à rapper drag queen Gloria Groove, o pop de IZA absorveu ainda mais referências, do axé ao samba. "Sou assim, gosto de todas essas coisas. Como artista, todo mundo se reinventa", acredita. "Achei bacana escolher não pensando no estilo musical que a pessoa canta, mas na sua personalidade e como ela me influencia."
Em sua maior parte, Dona de Mim é um álbum bastante dançante. "É a energia que estou sentindo agora, estou muito feliz, me sentindo amada." Nas músicas mais calmas, é a sensualidade que predomina, em canções como Toda Sua e No Ponto. "Meu álbum fala de tudo, amor, término, partida, sexo. É a vida", analisa. "Acho legal, como mulher, falar sobre essas coisas abertamente."
Em seus clipes, IZA viu a oportunidade de apresentar também o seu estilo fashion, que em pouco tempo já virou referência. Esta semana, na São Paulo Fashion Week, os figurinos de Pesadão e Ginga estiveram em exposição. "Fico lisonjeada em saber que as pessoas do mundo da moda enxergam o que estou fazendo."
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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