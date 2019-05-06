Ivete Sangalo ganha pegada reggae pop em disco de Peu del Rey

06/05/2019 - Peu del Rey quis mostrar suas habilidades como produtor em novo trabalho Crédito: Natalia Arjones/divulgação

O novo disco do cantor baiano Peu Del Rey traz grande mudança em sua sonoridade. “Peu Canta Ivete”, como o nome indica, traz menos reggae pop e muito axé – o objetivo é fazer uma homenagem às mulheres e à artista que figura como uma das suas maiores inspirações.

Já disponível nas plataformas digitais, o disco é uma amálgama entre as músicas da Ivete e o estilo musical Peu. “Eu sempre admirei muito a Ivete e ver uma artista baiana no mercado mundial era algo inspirador pra mim. Então, como sempre cantei as suas músicas, achei que era hora de fazer um disco com os sucessos dela. Eu queria uma mistura entre o estilo dela e o meu. Cantar os sucessos dela, mas dar um toque meu em cada música”, comenta o cantor.

O trabalho foi produzido pelo próprio Peu com o auxílio do produtor Jeff Pina, que já trabalhou com Alceu Valença, Tiago Iorc e Anavitória. Pina ajudou o cantor na mistura rítmica do axé com o pop-reggae que marcava o trabalho anterior do músico.

“Com esse disco eu queria mostrar meu talento como produtor, porque além de cantar e compor eu produzo muita coisa. Era a minha chance de mostrar meu trabalho nessa área”, explica o músico.

Ter lançado o disco no Dia Internacional da Mulher (8 de março) e homenagear nele uma mulher também não foi por acaso. A ideia de Peu á ajudar a propagar mensagens contra o machismo.

“Infelizmente o mundo em que a gente vive é ainda muito machista. Lançar esse disco no Dia Internacional da Mulher, com músicas de uma mulher, seria a oportunidade de, não só homenagear as mulheres, mas também de aproveitar para falar que precisamos ser menos machistas e trabalharmos isso todos os dias”, reforça.

O álbum é composto por nove músicas, que foram selecionadas a dedo pelo cantor, divididas entre inspiração e popularidade.

“Quando eu fui selecionar as músicas eu fiquei pensando em quais eu não poderia deixar de fora e com quais eu tinha mais afinidade. Na hora pensei em músicas como ‘Quando a Chuva Passar’ e ‘Sorte Grande’, mas com o tempo foram surgindo outras e o resultado foi ficando muito bom”, complementa.

“Peu Canta Ivete” pode agradar tanto os fãs da cantora baiana, que ouvirão as canções do Furacão Baiano com outra pegada, quanto aqueles que têm intimidade prévia com a obra e o estilo de Peu.

“Minha maior ambição e meu maior desafio foi gravar algo que fosse à altura da Ivete”, completa.

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Peu canta ivete

Peu Del Rey