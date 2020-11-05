Itaú Cultural lança escola virtual com cursos sobre cultura e arte no Brasil

A dramaturga Denise Stoklos vai ministrar as aulas no curso Introdução ao Teatro Essencial Crédito: Fabio Braga/Folhapress

Fomentando análises e estudos sobre arte e cultura no Brasil, a Escola Itaú Cultural, lançada nesta terça-feira (3), oferece cursos gratuitos para diversas áreas do setor e traz assuntos que vão desde a investigação da identidade nacional por meio de uma ótica musical até a história da gastronomia do país.

Com formatos que variam de acordo com a aula --online ou parcialmente presencial--, os cursos, autoformativos ou mediados, têm modalidades extensiva, livre e de pós-graduação. "Existem várias frentes para serem abordadas nesses cursos, que vão desde aquelas direcionadas às pessoas interessadas num primeiro contato com o universo artístico até às pessoas que já estão familiarizadas com ele", afirma Eduardo Saron, diretor do Itaú Cultural.

"Na pandemia [do novo coronavírus], tivemos várias experiências interessantes de cursos online, chegando a mais de 100 mil acessos em um deles", acrescenta ele. "E, sim, as pessoas vão continuar consumindo cultura e arte na internet mesmo após a pandemia, como mostrou uma pesquisa recente."

A pesquisa a que Saron se refere, realizada pelo Datafolha e pelo Itaú Cultural, foi publicada em outubro e mostra que 57% dos brasileiros apontaram melhora na democratização do acesso a conteúdos culturais nas redes durante a pandemia.

"Após esse histórico e a própria trajetória do Itaú Cultural, decidimos oferecer uma estratégia [de ensino] ainda mais articulada", diz o diretor.

Para dar início às novas atividades, a instituição preparou cinco cursos. Veja a seguir os detalhes de cada um.

Introdução ao Teatro Essencial I EAD O curso se debruça sobre a carreira da artista e professora Denise Stoklos, que trabalha com artes cênicas há mais de cinco décadas. As aulas são ministradas pela própria artista. Mediação Cultural Contemporânea Com propósito de analisar os paradigmas atuais da mediação e educação cultural, o curso é ministrado por diversos profissionais culturais, com experiências bem diferentes entre si -Everson Melquiades, Fabiana Barbosa, Renato Gama, Sidney da Costa Bispo e Cléo Pereira. Entreolhares: Arte e Algoritmo - Como Usar o Processamento Digital na Criação de Poéticas? As aulas são ministradas pelas artistas brasileiras Rejane Cantoni e Regina Silveira, além de Laurent Mignonneau, um das pioneiros da arte interativa. O curso promove estudos sobre o passado e o futuro das artes computacionais. Constelação das Artes: Histórias da Música e Sonoridades Brasileiras Traçando um panorama histórico da música do Brasil para uma investigação da identidade nacional, as aulas são apresentadas pelos músicos José Geraldo, Mónica Vermes e Tiganá Santana. Constelação das Artes: História do Brasil em 12 ingredientes e uma Dose Os encontros promvem estudos sobre a variedade culinária no território brasileiro, traçando um paralelo entre cultura e alimentação a partir de ingredientes e receitas --e de suas referências histórias, artísticas e literárias.