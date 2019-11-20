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Mar de Música

Inscrições de artistas para shows no verão em Vitória vão até dia 25

Selecionados vão se apresentar em eventos na Capital Capixaba nos meses de janeiro e fevereiro de 2020
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2019 às 16:19

Publicado em 20 de Novembro de 2019 às 16:19

Mar de Música: apresentações também acontecem na orla de Camburi Crédito: André Sobral/PMV
Artistas interessados em se apresentar no projeto Mar de Música, que promete movimentar o verão da Capital do Espírito Santo, têm até a próxima segunda-feira (25) para se inscrever. As apresentações serão realizadas nos meses de janeiro e fevereiro de 2020. 
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, anexando todos os documentos solicitados no item 5 do edital. Os proponentes devem ser domiciliados no município de Vitória e poderão apresentar apenas uma proposta. 
De acordo com a Prefeitura de Vitória, serão selecionadas 32 propostas para apresentação musical solo ou com, no máximo, dois integrantes para compor a programação de verão do município. Cada proposta selecionada receberá R$ 2 mil, com recursos oriundos do Fundo Municipal de Cultura (FunCultura).

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INTÉRPRETE

Segundo o edital, cada show terá duração de 50 minutos e os artistas devem garantir a presença de um intérprete de Libras durante toda a apresentação musical, com o objetivo de dar acesso à arte e à cultura às pessoas com deficiência auditiva.
Vale lembrar que artistas selecionados no Mar de Música do início do ano e no Viradão Vitória estão vetados de participar desta triagem. Segundo a PMV, o objetivo é abrir oportunidade para que novos artistas apresentem seus trabalhos.

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