Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Televisão

Impossibilitados de gravar, programas de TV investem em podcasts

'Fora de Hora', 'Escolinha do Professor Raimundo', entre outros estão criando novas narrativas ou sendo adaptados da TV para o áudio

Publicado em 29 de Junho de 2020 às 12:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jun 2020 às 12:00
O humorístico "Fora de Hora" ganhou uma versão para podcast Crédito: Rede Globo/Divulgação
Trata-se de um setor que não para de crescer. De acordo com um levantamento feito pela plataforma Podcast Stats Soundbites, em 2019, o Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos no mercado consumidor mundial de podcasts. A mesma pesquisa garante que o país sul-americano teve um aumento em 40% de ouvintes, no mesmo período. 
Empolgados com os altos índices de audiência, e impossibilitados de tocar as gravações por conta do avanço da pandemia da covid-19, alguns programas de TV apostaram nos podcasts para manter um contato direito com o público, como é o caso dos humorísticos "Fora de Hora" e "Escolinha do Professor Raimundo", ambos da Rede Globo. 

Veja Também

Reformado, Maes tem 1ª exposição programada para pós-pandemia

Maestro João Carlos Martins faz live para celebrar 80 anos

Lei Aldir Blanc: prefeituras do ES dão o 1º passo para distribuição da verba

Há casos em que as atrações televisivas investiram na multiplataforma, a nova realidade do "Entrevista com Bial", também da emissora carioca, e o "Roda Viva", exibido semanalmente pela TV Cultura. 
Abaixo, veja algumas atrações que podem ser "ouvidas nas ondas do podcast":

FORA DE HORA

O humorístico, que era exibido após o "Big Brother Brasil" antes do início do isolamento social, foi o que mais investiu no novo formato. Até porque, sua narrativa, que imitava uma bancada de telejornal, casa perfeitamente com um dos modelos de notícias aplicados pelo podcast.  Política, dia a dia do brasileiro, memes e assuntos da atualidade, são abordados com bom humor por Paulo Vieira, Renata Gaspar, Caito Mainier e Marcelo Adnet.  Episódios "fresquinhos" toda terça-feira.

RADIONOVELA HERANÇA DE ÓDIO (DE ÊTA MUNDO BOM!)

Este é um caso de metalinguagem que deu supercerto. Empolgada com o sucesso da reprise da novela "Êta Mundo Bom!", a Rede Globo  apostou no produto "Herança de Ódio", uma radionovela derivada da trama de Walcyr Carrasco.  A história conta os perrengues de uma família respeitada que está prestes a perder a sua fortuna e honra na pequena cidade de Trindade. Trata-se de uma livre adaptação da radionovela do autor Oduvaldo Viana. Novos episódios às segundas, quartas e sextas. 
"Conversa com Bial" Crédito: Rede Globo/Divulgação

CONVERSA COM O BIAL

As entrevistas do programa também podem ser conferidas no podcast. Há uma esperada adaptação para o formato, mas todas as temporadas jã estão disponíveis nas plataformas digitais. 

RODA VIVA

O programa de entrevistas mais conceituado da TV brasileira também pode ser ouvido pelo podcast, com atualizações semanais.
"Papo de Segunda" Crédito: GNT/Divulgação

PAPO DE SEGUNDA

A atração da GNT também criou uma multiplataforma apostando no podcast. Toda semana, Fabio Porchat, Emicida, Chico Bosco e João Vicente debatem os assuntos da atualidade. São quatro pontos de vista por vezes conflitantes, ora solidários, mas sempre divertidos.

QUE HISTÓRIA É ESSA, PORCHAT?

O delicioso programa de entrevistas comandado por Fábio Porchat no GNT também conta com sua versão nas plataformas digitais. A atualização é semanal. 

ESCOLINHA DO PROFESSOR RAIMUNDO

O humorístico "A Escolinha do Professor Raimundo" ganhará uma versão em podcast Crédito: Rede Globo/Divulgação
A atração, criada por Haroldo Barbosa na década de 1950 para a Rádio Mayrink Veiga, voltou as suas origens radiofônicas.  Impossibilitados de gravar por conta da pandemia do novo coronavírus, Bruno Mazzeo e sua turma já estão produzindo episódios em formato de podcast. A estreia deve acontecer no início de julho. 

THE OPRAH WINFREY SHOW: THE PODCAST 

Entre as milhares de atrações da TV americana disponíveis para a plataforma, um dos maiores destaques é "The Oprah Winfrey Show: The Podcast". No programa, a apresentadora seleciona os entrevistados mais marcantes ao longo de sua trajetória na telinha. Para quem sabe inglês, é uma dica preciosa. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Brasileiros veem sonho da cidadania ser adiado após mudança na lei em Portugal
Imagem de destaque
Espírito Santo produziu quase 4,6 bilhões de ovos em 2024
Segundo o Corpo de Bombeiros, o local é de difícil acesso e a operação exige cuidado extremo para não ferir o animal
Cadela presa em fresta de rocha há três dias mobiliza resgate em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados