Impossibilitados de gravar, programas de TV investem em podcasts

O humorístico "Fora de Hora" ganhou uma versão para podcast Crédito: Rede Globo/Divulgação

Trata-se de um setor que não para de crescer. De acordo com um levantamento feito pela plataforma Podcast Stats Soundbites, em 2019, o Brasil fica atrás apenas dos Estados Unidos no mercado consumidor mundial de podcasts. A mesma pesquisa garante que o país sul-americano teve um aumento em 40% de ouvintes, no mesmo período.

Empolgados com os altos índices de audiência, e impossibilitados de tocar as gravações por conta do avanço da pandemia da covid-19, alguns programas de TV apostaram nos podcasts para manter um contato direito com o público, como é o caso dos humorísticos "Fora de Hora" e "Escolinha do Professor Raimundo", ambos da Rede Globo.

Há casos em que as atrações televisivas investiram na multiplataforma, a nova realidade do "Entrevista com Bial", também da emissora carioca, e o "Roda Viva", exibido semanalmente pela TV Cultura.

Abaixo, veja algumas atrações que podem ser "ouvidas nas ondas do podcast":

FORA DE HORA

O humorístico, que era exibido após o "Big Brother Brasil" antes do início do isolamento social, foi o que mais investiu no novo formato. Até porque, sua narrativa, que imitava uma bancada de telejornal, casa perfeitamente com um dos modelos de notícias aplicados pelo podcast. Política, dia a dia do brasileiro, memes e assuntos da atualidade, são abordados com bom humor por Paulo Vieira, Renata Gaspar, Caito Mainier e Marcelo Adnet. Episódios "fresquinhos" toda terça-feira.

RADIONOVELA HERANÇA DE ÓDIO (DE ÊTA MUNDO BOM!)

Este é um caso de metalinguagem que deu supercerto. Empolgada com o sucesso da reprise da novela "Êta Mundo Bom!", a Rede Globo apostou no produto "Herança de Ódio", uma radionovela derivada da trama de Walcyr Carrasco. A história conta os perrengues de uma família respeitada que está prestes a perder a sua fortuna e honra na pequena cidade de Trindade. Trata-se de uma livre adaptação da radionovela do autor Oduvaldo Viana. Novos episódios às segundas, quartas e sextas.

"Conversa com Bial" Crédito: Rede Globo/Divulgação

CONVERSA COM O BIAL

As entrevistas do programa também podem ser conferidas no podcast. Há uma esperada adaptação para o formato, mas todas as temporadas jã estão disponíveis nas plataformas digitais.

RODA VIVA

O programa de entrevistas mais conceituado da TV brasileira também pode ser ouvido pelo podcast, com atualizações semanais.

"Papo de Segunda" Crédito: GNT/Divulgação

PAPO DE SEGUNDA

A atração da GNT também criou uma multiplataforma apostando no podcast. Toda semana, Fabio Porchat, Emicida, Chico Bosco e João Vicente debatem os assuntos da atualidade. São quatro pontos de vista por vezes conflitantes, ora solidários, mas sempre divertidos.

QUE HISTÓRIA É ESSA, PORCHAT?

O delicioso programa de entrevistas comandado por Fábio Porchat no GNT também conta com sua versão nas plataformas digitais. A atualização é semanal.

ESCOLINHA DO PROFESSOR RAIMUNDO

O humorístico "A Escolinha do Professor Raimundo" ganhará uma versão em podcast Crédito: Rede Globo/Divulgação

A atração, criada por Haroldo Barbosa na década de 1950 para a Rádio Mayrink Veiga, voltou as suas origens radiofônicas. Impossibilitados de gravar por conta da pandemia do novo coronavírus, Bruno Mazzeo e sua turma já estão produzindo episódios em formato de podcast. A estreia deve acontecer no início de julho.

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