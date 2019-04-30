Illy e Silva cantam juntos em Vitória

O primeiro encontro entre Illy e Silva, dois dos principais expoentes da nova fase da MPB, aconteceu no ano passado, na casa de um amigo em comum. De cara, a baiana e o capixaba se deram tão bem que passaram horas conversando sobre música e descobrindo afinidades. Surgia ali não apenas uma bela amizade, mas uma parceria profissional que, meses mais tarde, resultou no single “Nós Dois Aqui”.

A dobradinha rendeu o show “Illy convida Silva”, que acontece na noite desta sexta-feira, 3, no Spirito Jazz, em Vitória. Na ocasião, a cantora vai apresentar ao público capixaba as músicas de seu primeiro álbum, “Voo Longe”, lançado no ano passado, entre outras parcerias com Silva.

“Quando nos conhecemos, foi paixão à primeira vista! Foi engraçado que no dia, na casa desse amigo em comum, tocou uma música minha, ele elogiou e falei ‘sou eu!’. Desde então, ele passou a conhecer e descobrir mais do meu trabalho, trocamos contatos e pintou esse laço de amizade”, conta Illy, em entrevista por telefone ao Gazeta Online.

A cantora baiana lembra que “Nós Dois Aqui” é um samba-reggae escrito por Silva em parceria com o irmão, Lucas Silva. “Ele musicou a letra e pensou em minha voz. Fiquei muito feliz com isso, porque acho que temos tudo a ver. Silva tem um canto doce muito parecido comigo, com meu estilo”, destaca Illy, radicada há cerca de três anos no Rio de Janeiro, mas com a identidade baiana preservadíssima.

SHOW

Depois da parceria concretizada, Lucas sugeriu aos dois uma apresentação em Vitória e foi prontamente atendido. Illy chega ao Estado com banda completa e promete um show “bem pra cima”, como diz. “Vou mesclar as músicas do disco com coisas da Bahia num show bem animado, com tudo o que a gente curtiu junto de carnaval, com músicas que marcam nossa amizade”, promete a cantora, em referência também à sua participação no Bloco do Silva.

Muito ligada à “velha guarda” da MPB, a cantora diz que acompanha de tudo na música e que volta os olhares atualmente para novos artistas, como Duda Beat e Alice Caymmi. “A Duda tá sempre com a gente nesse rolê musical. Tenho curtido muito essa renovação da música, que traz discursos e personalidades fortes... Tem cada vez mais gente pintando no meio e isso é muito interessante, rola uma mistura de ritmos. Na Bahia mesmo vemos muitas mulheres talentosas, como Luedji Luna, Larissa Luz. Todas rodando o país e o mundo com essa força da mulher”, conclui.

ILLY CONVIDA SILVA

Quando: sexta-feira (3), às 20h.

Onde: Spirito Jazz. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória.

Ingressos: R$ 40 (front stage/2º lote), R$ 70 (área vip/2º lote). À venda no portal Superticket.com.br.