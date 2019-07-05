Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Causa ainda é mistério

Idoso morre durante sessão de "Annabelle 3" na Tailândia

Bernard Channing passava férias na Tailândia quando decidiu ir ver o filme de terror

Publicado em 

05 jul 2019 às 11:33

Publicado em 05 de Julho de 2019 às 11:33

Cena de "Annabelle 3", com a atriz Mckenna Grace, que dá vida à filha de Ed e Lorraine Warren no filme de terror Crédito: Reprodução/Instagram @annabellemovie
Aos 77 anos de idade, o britânico Bernard Channing passava férias na Tailândia, na cidade de Pattaya, quando decidiu assistir à última versão de "Annabelle 3: De Volta pra Casa". O filme de terror está em cartaz nos principais cinemas da região.
> "Annabelle 3" foge dos sustos fáceis e do banho de sangue
Após o fim da exibição, o corpo dele foi descoberto por um dos espectadores. "Todos ficaram chocados com o que aconteceu, principalmente quem estava perto dele", declarou um deles à reportagem do jornal The Mirror. Uma equipe de socorristas do shopping tentou acudir Bernard, mas ele não resistiu.
A polícia local revela que chegou a encaminhar o idoso para um hospital em Banglamung. A causa da morte não foi revelada. Bernard trabalha no Reino Unido como diretor de uma empresa em Nottingham. A família dele está recebendo todo o apoio do consulado britânico na Tailândia.
Em 2016, durante uma exibição da franquia de A Invocação do Mal, um homem, de 65 anos, sofreu um ataque cardíaco na Índia. O corpo de Andrah Pradesh também foi encontrado somente no fim da exibição do filme.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados