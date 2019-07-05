Idoso morre durante sessão de "Annabelle 3" na Tailândia

Cena de "Annabelle 3", com a atriz Mckenna Grace, que dá vida à filha de Ed e Lorraine Warren no filme de terror Crédito: Reprodução/Instagram @annabellemovie

"Annabelle 3: De Volta pra Casa". O filme de terror está em cartaz nos principais cinemas da região. Aos 77 anos de idade, o britânico Bernard Channing passava férias na Tailândia, na cidade de Pattaya, quando decidiu assistir à última versão de. Oestá em cartaz nos principais cinemas da região.

Após o fim da exibição, o corpo dele foi descoberto por um dos espectadores. "Todos ficaram chocados com o que aconteceu, principalmente quem estava perto dele", declarou um deles à reportagem do jornal The Mirror. Uma equipe de socorristas do shopping tentou acudir Bernard, mas ele não resistiu.

A polícia local revela que chegou a encaminhar o idoso para um hospital em Banglamung. A causa da morte não foi revelada. Bernard trabalha no Reino Unido como diretor de uma empresa em Nottingham. A família dele está recebendo todo o apoio do consulado britânico na Tailândia.