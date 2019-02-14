Iconhe divulga programação oficial do Pré-Carnaval 2019

Já está chegando mais uma edição do Pré-carnaval de Iconha. O evento vai acontecer nos dias 22 e 23 de fevereiro na Praça Central de Iconha, com direito a shows e blocos carnavalescos.
A abertura será na sexta-feira (22), com a concentração do “bloco das cretinas” na Praça Central, às 20h. Logo em seguida, às 21h30, outro bloco carnavalesco, vai arrastar o desfile até em frente ao Ginásio de Esportes, como de costuma.
Já no sábado (23), a programação começa às 18h com uma matinê par as crianças animadas pela Banda 13 de Junho. Logo em seguida, os blocos locais, já cadastrados, se apresentam como é o caso do “Não Empurra Que É Pior”, “Almerinda Chita Chique”, Bloco da Rua do Japão, Bloco de Empresas locais, acompanhados das tradicionais músicas de carnaval.
Esse ano, no sábado à noite, os agitos da chegada dos blocos vai ficar por conta dos axés antigos, como uma forma de resgate da cultura popular. “Nossa ideia é fazer uma festa para a família de Iconha. Festa tem que ter gente, por isso, queremos convidar todo mundo para se divertir, festejar e alegrar Iconha” comenta o prefeito João Paganini.
No último evento, Iconha recebeu cerca de 17 mil pessoas nos dois dias de evento.
PROGRAMAÇÃO:
22/02/2019 (Sexta-feira)
19h – Concentração do “Bloco das Cretinas” (Praça Central);
21h – Desfile do “Bloco das Cretinas” arrastado pelo tradicional Bloco do Piru de Castelo/ES (Saída da Praça Central);
23h –Show com a Banda Talentos Elétricos – Em frente ao Ginásio de Esportes.
23/02/2019 (Sábado)
18h – Matinê para as Crianças com a Banda 13 de Junho – Praça Central;
20h- Concentração dos Blocos Locais;
21h – Charanga de Carnaval com a Banda Naja na versão Axé e Marchinhas de Carnaval (Saída da Praça Central);
22h30 – Show com a Banda Talentos Elétricos – Em frente ao Ginásio de Esportes.