Homem mais modificado do mundo, no Guiness World Records, vem ao ES

Victor Peralta, homem com mais mudanças corporais do mundo Crédito: Dvulgação

O uruguaio Victor Peralta, atual detentor do título de homem mais modificado do mundo do Guiness World Records, vem ao Espírito Santo neste fim de semana. Com 90% do corpo tatuado, além de usar alargadores, piercings, ter língua bifurcada e implantes no crânio, Victor vem participar da 6 ª Expo Tattoo, realizada no Boulevard Shopping Vila Velha, de sexta (16) a domingo (18).

Victor participa do evento nesta sexta e sábado. A Expo Tattoo contará com 50 standes com tatuadores nacionais e internacionais. Além disso, o evento contará com a presença de concurso de tatuagem, Miss Tattoo, sorteios de tatuagens e piercings e a presença das bandas de rock capixaba.

SERVIÇO

Quando: de sexta (16) a domingo (18), das 10h às 23h

Onde: No Boulevard Shopping Vila Velha - Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha

Entrada Franca