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EVENTO

Homem mais modificado do mundo, no Guiness World Records, vem ao ES

Com 90% do corpo tatuado, Victor Peralta participará da 6ª Expo Tattoo ES

Publicado em 16 de Março de 2018 às 18:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2018 às 18:38
Victor Peralta, homem com mais mudanças corporais do mundo Crédito: Dvulgação
O uruguaio Victor Peralta, atual detentor do título de homem mais modificado do mundo do Guiness World Records, vem ao Espírito Santo neste fim de semana. Com 90% do corpo tatuado, além de usar alargadores, piercings, ter  língua bifurcada e implantes no crânio, Victor vem participar da 6 ª Expo Tattoo, realizada no Boulevard Shopping Vila Velha, de sexta (16) a domingo (18).
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Victor participa do evento nesta sexta e sábado. A Expo Tattoo contará com 50 standes com tatuadores nacionais e internacionais. Além disso, o evento contará com a presença de concurso de tatuagem, Miss Tattoo, sorteios de tatuagens e piercings e a presença das bandas de rock capixaba.
SERVIÇO
Quando: de sexta (16) a domingo (18), das 10h às 23h
Onde: No Boulevard Shopping Vila Velha - Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha
Entrada Franca
Expo Tattoo ES Crédito: Mayara Gaede / Divulgação

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