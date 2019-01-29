Hit dos anos 90, pochete volta como coringa nos looks das famosas

31/01/2019 - Famosas como Bruna Marquezine, Beyoncé, Fernanda Paes Leme e Rihanna aderem a moda da pochete Crédito: Montagem/Gazeta Online

"Verão 90", a nova novela da Globo, está reascendendo uma série de lembranças à moda da nostalgia na internet. Quem viveu na década do cafona - mas cheia de transformações - tem fresquinho na memória a moda das pochetes. E se você pensou que nunca mais o acessório viraria hit das paradas da moda, está totalmente enganado: se, em 2018, o item já fez sucesso no guarda-roupa das entendidas, neste ano, ele vai voltar repaginado, com nova proposta e ainda mais presente nos looks mais bombados da estação.

O acessório também tem feito sucesso entre as celebridades do Brasil e do mundo. Bruna Marquezine já surgiu combinando pochetes em dezenas de produções, assim como Larissa Manoela, que já apareceu com o acessório até pelos estúdios da Disney, nos Estados Unidos.

Na onda da dupla brasileira, Rihanna e Beyoncé são duas das globais que abusam da tendência desde muito tempo e já usam a pochete como algo mais despojado e moderno. Thassia Naves e Anitta também já harmonizaram a bolsinha transversal nos looks em diversas ocasiões.

De acordo com a consultora de imagem Iara Quaresma, assim como as bolsas, pochetes comunicam muito estilo e personalidade, além de imprimirem um estilo casual, mais esportivo, variando texturas e cores para cada ocasião. "Sem regras e limitações, a ideia é sempre usar os acessórios como forma de dizer alguma coisa. Além das rústicas, também é possível encontrar versões de pochetes mais arrumadas, refinadas, que vão do dia a eventos noturnos para um visual mais ousado e criativo", relata.

A pochete, usada do jeito e no look certos, imprime personalidade, ousadia e criatividade Iara Quaresma, consultora de imagem

Iara reconhece que a pochete "renasceu" depois de ser extinta dos anos 90. No entanto, acredita que ela tenha voltado a fazer sucesso porque hoje se dá muito valor ao conforto nas produções. "E a pochete tem esse poder. Somos uma geração que quer se sentir mais livre e o acessório traz essa possibilidade com muito estilo", arremata.

"Mesmo a pochete sendo um acessório mais casual e esportivo, ela voltou com um acabamento mais refinado, com várias propostas, tamanhos, cores e texturas", pontua, indicando novamente a versatilidade da peça.

ESTILO HI-LO

Iara chama essa "brincadeira" de mesclar tamanhos, cores e formatos de misturinha fashion, sempre alinhando o uso do acessório à proposta do look. "Essa misturinha fashion é exatamente o que deixa o look interessante e comunica muita personalidade. É o que chamamos de esilo hi-lo", destaca.

Segundo a consultora de imagem, a preocupação com o uso deve ser apenas o tipo de evento e a imagem que se quer passar naquele momento, "já que a pochete traz uma imagem mais casual e esportiva", em suas próprias palavras.

De acordo com a consultora de imagem, não há regras limitantes, até porque a pochete é um acessório que surge com o objetivo de trazer de volta essa praticidade no visual e agregou muito estilo nos tempos atuais. "Além do uso na cintura, convencional, muita gente opta por usar como bolsa transversal, transpassado pelo corpo. Fica um charme", conclui.

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